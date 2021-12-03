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Издание Handelsblatt предупредило об угрозе разрыва отношений межу США и ФРГ из-за «СП-2»

Политика
Издание Handelsblatt предупредило об угрозе разрыва отношений межу США и ФРГ из-за «СП-2»
Федеральное агентство новостей

Берлин, 3 декабря. Диалог Берлина и Вашингтона может быть саботирован из-за запуска трансбалтийского газопровода «Северный поток — 2». Об этом предупредило авторитетное немецкое издание Handelsblatt.

Немецкий обозреватель раскрыл три главные угрозы проекту «СП-2» после ухода не пенсию исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелы Меркель. По мнению берлинских аналитиков, все три угрозы так или иначе связаны с США и личностью американского лидера Джо Байдена.

«До сих пор Белый дом пытался оказывать давление, не затрагивая немецких партнеров. Однако предостережения в адрес Берлина звучат достаточно откровенно», — пишет автор Handelsblatt.

Первый повод для беспокойства Берлина — это так называемый «цугцванг Байдена». Американский президент находится под серьезным давлением Конгресса США, который может начать продавливать новые проекты санкций против газопровода. В конечном итоге стремление ФРГ к энергетической независимости может обернуться полным разрывом отношений с Вашингтоном.

Издание Handelsblatt предупредило об угрозе разрыва отношений межу США и ФРГ из-за «СП-2»
ФБА «Экономика сегодня» /

Другая угроза — это «нестабильность», как отмечает автор, нового коалиционного правительства. При всех недостатках команды Меркель прежний кабмин твердо стоял на защите интересов Германии и осознавал необходимость «Северного потока — 2». Можно ли такое сказать о будущих немецких властях и не сломаются ли они под давлением из-за Атлантики — это все еще открытый вопрос, считает журналист Handelsblatt.

Последняя угроза «СП-2» связана с нападками Вашингтона на Москву из-за якобы «агрессии» в отношении Украины. Антироссийский нарратив на Украине может сыграть злую шутку с планами запуска газопровода, предупреждает автор.

«И это не единственная драма на Капитолийском холме. Зима заставит по-новому посмотреть на трансатлантическое партнерство и на курс президентства Байдена», — заключил берлинский аналитик.

Официальный Берлин настаивает, что «Северный поток — 2» не несет никакой угрозы ни для Европы, ни для Украины. Об этом заявил представитель немецкого МИД Кристофер Бургер.

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санкции украина россия сша германия дипломатия сп-2 Северный поток — 2
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