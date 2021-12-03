Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов прокомментировал приближение годовщины освобождения президента Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея из частной тюрьмы «Митига» в Триполи. В комментарии Федеральному агентству новостей он рассказал, что пережитый тяжелый опыт в заключении сделал социолога лучшим экспертом по Ливии на мировом уровне.

Почти год назад, 10 декабря, появились первые сообщения в СМИ, что Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана отпустили на свободу. На следующий день их встретили в международном аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Граждане РФ незаконно удерживались в плену почти 19 месяцев.

Федеральное агентство новостей /

Позже социолог рассказал, что за время пребывания за решеткой он постоянно общался с сокамерниками, среди которых были не только жители Ливии, но и высокопоставленные чиновники. Последних похищали и помещали в тюрьму для последующего получения выкупа.

Депутат Госдумы РФ считает, что пережитый тяжелый опыт Максима Шугалея безусловно делает его главным специалистом в вопросах североафриканского государства.

«Он лучший эксперт по Ливии. Ни один человек в мире столько не переживал», — сказал парламентарий.

Виталий Милонов добавил, что при рассмотрении каких-либо вопросов, касающихся Триполи, всегда ориентируется на мнение президента ФЗНЦ.

«Лично я, когда поднимается какой-то вопрос о Ливии, всегда вспоминаю Максима Шугалея. Его мнение и экспертная оценка необходимы при рассуждении о проблемах, связанных с этой страной», — подытожил депутат.

Федеральное агентство новостей /

Виталий Милонов активно работал с правозащитными организациями и ФЗНЦ для скорейшего возвращения социолога и переводчика на родину. Он отправлял официальные запросы в посольство североафриканского государства, расположенного в Москве, с целью установить причину незаконного удержания граждан РФ в тюрьме.

Депутат Госдумы также участвовал в бессрочной акции одиночных пикетов у диппредставительства Ливии в поддержку Максима Шугалея. Сотни россиян приходили каждый день к зданию с плакатами, требуя освобождения сотрудников ФЗНЦ.

Социолог и переводчик вернулись на родину 11 декабря 2020 года. Они провели в плену без предъявления обвинений 573 дня.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Только спустя год в Ливии признали незаконным удержание Шугалея и Суэйфана в частной тюрьме «Митига». Председатель Высшего государственного совета Халед аль-Мишри, близкий к запрещенной в России террористической организации «Братья-мусульмане»1, подтвердил, что для ареста граждан РФ не было оснований.

1 Организация запрещена на территории РФ.