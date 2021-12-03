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Иван Краско рассказал, что Нина Ургант не выходила из дома в последнее время

  /   Обновлено: 03 декабря 2021 18:43
Общество
Иван Краско рассказал, что Нина Ургант не выходила из дома в последнее время
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 3 декабря. Актер Иван Краско поделился воспоминаниями о своей скончавшейся коллеге и подруге — актрисе Нине Ургант. По его словам, в последнее время она не покидала стен дома.

Краско и Ургант были соседями по даче, очень хорошо общались и любили ходить друг к другу в гости. Однако из-за проблем со здоровьем актриса около трех лет не выезжала в загородный дом, пишет «Комсомольская правда — Петербург».

Актер не смог вспомнить, когда виделся с коллегой в последний раз, но зато рассказал об их разговоре по телефону. Краско и Ургант беседовали в июне этого года и говорили друг другу держаться. По словам артиста, он всегда называл актрису «своей девочкой».

«Во время последнего разговора она мне призналась: «Я уже не выхожу из дома, не рискую. Как-то уже надоело мне это, я всех отшиваю»», — поделился актер.

Иван Краско рассказал, что Нина Ургант не выходила из дома в последнее время
Кадр из фильма «Танкодром» /

Краско отметил, что во время их последнего телефонного разговора голос Ургант звучал «более или менее». Про здоровье актриса никогда ничего не говорила, поскольку не любила жаловаться, подчеркнул артист.

О смерти Нины Ургант, которая была бабушкой телеведущего Ивана Урганта, стало известно 3 декабря. Точная причина ухода 92-летней актрисы из жизни пока не называется. В последнее время она страдала от болезни Паркинсона.

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Все новости / Общество / Иван Краско рассказал, что Нина Ургант не выходила из дома в последнее время
актриса краско ургант
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