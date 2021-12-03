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Перспективы отношений Прибалтики и КНР обсудили на брифинге Медиагруппы «Патриот»

Экономика
Перспективы отношений Прибалтики и КНР обсудили на брифинге Медиагруппы «Патриот»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 3 декабря. Страны Прибалтики могут испортить дипломатические отношения с Китаем и навсегда исчезнуть из его торговой сети. Такую возможность президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич допустил в эфире, организованном Медиагруппой «Патриот».

Власти Поднебесной исключили Литву из таможенного реестра. Это решение последовало за политическими заявлениями Вильнюса в отношении Тайваня. Межевич указал на спокойствие и хладнокровие, с которым КНР отреагировала на случившееся.

«Уверяю вас, сейчас у литовского посольства в Пекине тихо и пусто. Наши китайские друзья, не без основания, решили, что делать какое-то заявление на уровне даже пресс-секретаря о том, что Литва не права, — это избыточно. Достаточно просто исключить ее из таможенного реестра. То есть для дипломатов Литва есть, а для китайской экономики Литвы нет», — пояснил он.

Прибалтийские государства с высокой вероятностью последуют этому примеру. Это будет означать потерю огромного числа товаров. Межевич привел пример из мира животных.

«Мало одному северному оленю свалиться в пропасть, иной раз требуется еще 2-й, 3-й, 4-й. Может быть, иногда полстада свалится, как кто-то начинает задумываться — что-то, похоже, у нас пошло не так. Поэтому Латвия и Эстония еще более отчетливо понимают, что, похоже, что-то идет не так», — заключил эксперт.

Публицист Александр Чаусов ранее подчеркивал, что у Китая и без того огромное количество важных экономических партнеров, а вот что будет с экономикой и уровнем жизни в Литве при такой внешней политике — интересный вопрос.

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