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Актер Мужикян выразил соболезнования в связи с гибелью работника «Водоканала Петербурга»

Общество
Актер Мужикян выразил соболезнования в связи с гибелью работника «Водоканала Петербурга»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Российский актер театра и кино Самвел Мужикян в беседе с корреспондентом ФАН выразил соболезнования родным и близким в связи со смертью сотрудника петербургского водоканала.

Коммунальщик трагически погиб на Краснопутиловской улице. Мужчина скончался после того, как его зажало зубцами снегоуборочной машины. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

«Сочувствую родным и близким погибшего человека. Что я еще могу сказать? Для нас не новость, что коммунальные службы работают как умеют. У меня под окнами и зимой, и летом постоянно роют. Трубы летом закапывают, а зимой выкапывают. Постоянный ремонт», — прокомментировал трагедию Самвел Мужикян.

Актер Мужикян выразил соболезнования родным погибшего работника «Водоканала Петербурга»
Невские Новости /

Несмотря на количество снега, коммунальные службы Санкт-Петербурга убирать его не торопятся, отметил также актер.

«Не могу сказать, что я доволен уборкой, можно было бы оперативные. С одной стороны, их можно понять: все машины, которые припаркованы на дороге и мешают работе, невозможно эвакуировать. А с другой стороны, куда народу деваться?» — заключил собеседник ФАН.

Ранее председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов заявил, что трагедия могла бы не случиться, если бы власти города внимательнее относились к работе коммунальных служб и привели в порядок систему ЖКХ Петербурга. Он считает, что к гибели работника «Водоканала Петербурга» привел системный беспорядок.

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