Политолог Чаплыга раскрыл преступную схему властей Украины по обеднению граждан

Киев, 3 декабря. Власти Украины не стесняются придумывать все новые схемы по обеднению страны и ее граждан. В этом уверен украинский политический аналитик Михаил Чаплыга.

По словам эксперта, одну из таких афер буквально в прямом эфире озвучил сам президент Владимир Зеленский во время своего послания к Верховной раде. Как считает Чаплыга, инициатива главы государства закрепить за каждым гражданином так называемый экономический паспорт на первый взгляд выглядит действительно разумно. Как отмечает политолог, он и сам выступал с подобной идеей, однако реализацию подразумевал совсем иную, чем сейчас предлагает команда президента.

«Зеленский озвучил целый набор афер века. Начнем с экономического паспорта украинца. Эту идею я сам где-то год назад предлагал, как основу. Для этого надо было взять пенсионный фонд, реформировать его и назвать фондом народного благосостояния. Потому что пенсионный фонд не может распределять между пенсионерами только то, что вошло от работающих. Нужны также деньги из бюджета, чтобы платить пожилым. Поэтому единственный выход — заработать на это деньги», — заявил аналитик в эфире канала UKRLive.

Михаил Чаплыга уверен, что украинские землю и недра нужно было не распродавать, а отдать в управление фонду народного благосостояния, который бы и зарабатывал для украинцев деньги. Однако, по словам эксперта, озвученная президентом Зеленским схема кардинально отличается от варианта, который действительно мог бы пойти на пользу всем гражданам страны.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

«То, что предложил Зеленский — это вот эта светлая идея, только в варианте, который ничем не отличается от идеи олигархов забрать недра, просто Зеленский решил забрать ренту. Раньше рента, пусть и маленькая, шла хоть как-то в бюджет, а оттуда в пенсионный фонд. Но теперь Зеленского осенила гениальная идея: как сделать так, чтобы эта рента шла не в бюджет», — пояснил эксперт.

Политолог подчеркивает, что экономический паспорт украинца станет всего лишь очередным прикрытием для того, чтобы нынешние власти могли дополнительно обогатиться за счет денег, которые не дойдут ни до бюджета страны, ни до простых граждан.

«Это будет экономический паспорт каждого украинца, на который будут насчитывать деньги, правда, виртуально. Это будет фонд будущих поколений, и чем более они «будущие», тем лучше. А до того, как эти новые поколения чего-то захотят, управлять этими деньгами будут нынешние власти. То есть рента в одночасье под видом индивидуальных счетов уходит тем, кто придумал эту аферу. Гениальнейшая схема, и циничнейшая по своей сути», — заявил политолог Михаил Чаплыга.

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