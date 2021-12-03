Продажи автомобилей Lada снизились почти на треть

Тольятти, 3 декабря. Концерн «АвтоВАЗ» зафиксировал обвал ноябрьских продаж автомобилей Lada. Причиной стал продолжающийся мировой кризис поставок электронных компонентов.

По итогам прошлого месяца продажи рухнули сразу на 30,7%. По словам президента АвтоВАЗа Николя Мора, ситуация с поставками запчастей постепенно улучшается. Однако он не стал прогнозировать точные сроки окончания кризиса.

За 11 месяцев текущего года было реализовано 320,8 тыс. экземпляров, и это на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, уточняет ТАСС.

Тем временем автомобили с пробегом с января по ноябрь подорожали в России на 34%. Средняя стоимость подержанной машины составила 922 тысячи рублей.