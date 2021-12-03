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Олег Басилашвили призвал к ответу виновных в гибели работника петербургского водоканала

  /   Обновлено: 03 декабря 2021 18:09
Общество
Олег Басилашвили призвал к ответу виновных в гибели работника петербургского водоканала
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»  / 

Во время снегопада улицы Санкт-Петербурга превращаются в подобие блокадных улиц. Об этом в комментарии ФАН заявил советский и российский актер, народный артист СССР Олег Басилашвили.

В Петербурге во многом из-за бездействия коммунальных служб по очистке города от снега произошла страшная трагедия. Сотрудник водоканала скончался после того, как его зажало зубцами снегоуборочной машины. Трагедия произошла в пятницу на Краснопутиловской улице. Врачи оперативно прибыли на место происшествия, но не смогли спасти мужчину.

Народный артист СССР Олег Басилашвили в беседе с ФАН выразил соболезнования близким и друзьям погибшего работника.

«Что касается рабочего «Водоканала Санкт-Петербурга», который погиб при уборке снега, такого не должно происходить. Это ужасная трагедия. За это кто-то должен серьезно ответить, причем всенародно, это гибель человека. Выражаю огромные соболезнования всем его близким и друзьям, всем тем, кто любил этого человека», — с сожалением сказал артист.

Басилашвили также раскритиковал работу по очистке снега и отметил, что в городе с этим дела совсем плохи.

«Улицы Петербурга во время снегопада превращаются в некое подобие блокадных улиц. Невозможно даже припарковать машину — заслоняешь проезд остальным автолюбителям, потому что сугробы не убираются», — отметил он.

Ранее заместитель президента Российской академии образования (РАО) Геннадий Онищенко прокомментировал ФАН гибель сотрудника водоканала. Он отметил, что с тревогой следит за новостями из Северной столицы. По словам политика, необходимо провести серьезный разбор этой ситуации.

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