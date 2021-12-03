Сенатор Косачев: Россия не собирается нападать на Украину

Москва, 3 декабря. Россия внимательно отслеживает растущую активность Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи границ РФ, но при этом не ведет подготовку к боевым действиям на украинской территории, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Руководство РФ не может исключить вероятность того, что ВСУ попытаются осуществить антироссийские провокации при поддержке западных стран, заявил сенатор Константин Косачев в эфире телеканала «Россия-24».

«У нас есть информация, что провокации могут быть инициированы, военное обострение может быть инициировано Киевом под прикрытием западной стороны, эта ситуация вполне прогнозируема, мы к ней готовы», — подчеркнул российский законодатель.

По словам Косачева, никакой «повышенной активности» ВС РФ вблизи украинской границы не существует, как и любых планов нападения российской армии на Украину.

Ранее сообщалось о цинизме призывов американских властей на тему мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.