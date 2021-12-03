Аль-Мишри: для ареста Шугалея и Суэйфана «не было оснований»

Председатель Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри спустя год признал, что российский социолог Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан удерживались в тюрьме незаконно.

В интервью турецким журналистам ливийский политик признался, что охлаждение отношений России с триполитанским Правительством национального согласия (ПНС), которое претендовало на власть в Ливии в 2015-2019 годах, связано с арестом в мае 2019 года Шугалея и Суэйфана.

«Мы считали, что российский подход был реакцией на арест российских граждан в Ливии. Мы считаем, что они были арестованы неправильно, не было никаких оснований для их ареста», — заявил Халед аль-Мишри.

Сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана освободили из ливийского плена 10 декабря 2020 года. Полтора года они провели в частной тюрьме «Митига», которой управляет радикальная экстремистская группировка RADA («Специальные силы сдерживания»). Как отмечало американское издание The New York Times, россиян арестовали по наводке американских спецслужб. Их пытались обвинить в шпионаже.

29 мая 2019 года близкий к запрещенной в России террористической организации «Братья-мусульмане»1 Халед аль-Мишри пытался шантажировать сотрудников Фонда защиты национальных ценностей. Он предлагал освободить россиян в обмен на лоббирование интересов ПНС на высшем уровне. Однако российская общественная организация отвергла это предложение.

1 Организация запрещена на территории РФ.