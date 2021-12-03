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В ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» прошло экстренное совещание по факту смерти коммунальщика

  /   Обновлено: 03 декабря 2021 17:56
Происшествия
В ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» прошло экстренное совещание по факту смерти коммунальщика
 /  Пресс-служба правительства Ленинградской области

Санкт-Петербург, 3 декабря. Несколько минут назад в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» прошло экстренное совещание по факту трагедии, которая произошла в пятницу на Краснопутиловской улице.

На Краснопутиловской улице погиб слесарь-ремонтник предприятия, ему было 48 лет. Коммунальщика зажало зубцами снегоуборочной машины, в результате чего он получил несовместимые с жизнью травмы.

Снегоплавильный пункт, где произошел инцидент, на данный момент не работает.

По данным «Невских новостей», гибель рабочего произошла в результате нарушения правил техники безопасности. При этом, как сообщил источник в силовых структурах, работников могли заставлять нарушать правила для ускорения приемки снега в плавильные печи.

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петербург смерть водоканал коммунальщики
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