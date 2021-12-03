За минувшую неделю регионы России добились рекордных урожаев

Эксперты издания «Капитал страны» представили традиционный анализ экономического пульса российских регионов за неделю с 26 ноября по 3 декабря.

Рекордный урожай зерна за последние десять лет удалось собрать аграриям Кузбасса. Урожай был собран с 588,8 тысяч га. Общее количество собранных зерновых и зернобобовых культур превысило прошлогодний показатель на 17,6%. Работники фермерских хозяйств и сельхозорганизаций Ставрополья собрали рекордные за всю историю садоводства края 48,5 тысяч тонн яблок. Более 570 тысяч тонн грубых и сочных кормов для сельскохозяйственных животных заготовили в Крыму. Это в 1,5 раза превышает показатель прошлого года.

В Челябинской области ряд компаний дал импульс развития моногородам региона. Так, Верхнеуфалейский завод освоил производство уникальных заготовок для атомного судостроения, а «Дормаш» начал выпускать продукцию для строительной и обогатительной отраслей. В планах Нязепетровского краностроительного завода увеличить производство башенных кранов в следующем году на 29%.

В Ростовской области введен в эксплуатацию крупный фруктовый центр, рассчитанный на хранение до 2,5 тысяч тонн фруктов. В реализацию проекта было инвестировано 800 миллионов рублей. Представители малого и среднего бизнеса Ленинградской области сумели заинтересовать торговые сети в ОАЭ, которые готовы закупать продукцию из замороженных ягод и замороженные десерты.

Промышленный технопарк по камнеобработке «Южная промзона» в Карелии уже принимает резидентов. Объект создан с применением передового иностранного опыта. Площадка имеет новейшее оборудование и инфраструктуру.

В Подмосковье стартовала реконструкция завода по производству сухих адаптированных молочных смесей. В проект инвестируется около 4 миллиардов рублей. Мощность завода превысит 16 тысяч тонн заменителей грудного молока в год.

Созданием автономной навигационной мультисистемы (АНМС), альтернативной GPS и «Глонасс», занимаются разработчики в Ярославле. Она поможет беспилотникам и малой авиации летать, не используя спутниковые системы координат, что актуально в условиях Арктики, где есть сильные помехи.

В Томской области после реконструкции открылся крупный животноводческий молочный комплекс, рассчитанный на содержание до 700 голов крупного рогатого скота. Мощность комплекса составит до пяти тысяч тонн молока в год.

Ранее ФАН сообщал о подробных аналитических изысканиях экспертов издания «Капитал страны», которые создали свою версию весомых достижений регионов России. Ими был представлен широкий спектр событий за неделю с 19 по 26 ноября.