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Дарья Донцова рассказала, кто помогает ей писать книги

  /   Обновлено: 03 декабря 2021 17:33
Общество
Дарья Донцова рассказала, кто помогает ей писать книги
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 3 декабря. Известный российский автор Дарья Донцова ответила хейтерам, которые считают, что ее книги пишут десятки «литературных рабов». Оказалось, что плодовитость писательницы связана с любовью к своему делу.

Донцова никогда не набирает тексты на компьютере, она предпочитает работать с ручкой и листом бумаги. Из-за этой привычки автор называет себя «птеродактилем».

«Я встаю в 5, пишу с 6 утра. До какого времени? А пока напишутся ежедневные 30 страниц. Прерываюсь только на поездку в храм, возвращаюсь со служб и опять за стол. Потом занимаюсь другой работой. И у меня не обезличенные файлы, а тонны бумаги, которые исписаны одним почерком», — поделилась она.

Дарья Донцова рассказала, кто помогает ей писать книги
Prt Scr instagram.com / @dontsova_official

По словам Донцовой, иногда ее работу прерывают домашние питомцы. Сейчас писательницу вдохновляет мопс по имени Жози. Она считает животное своим «литературным рабом». Донцова пошутила — все ранее изданные книги были написаны мопсами, пишут «Дни.Ру».

Ранее сообщалось, что в РФ повысились тиражи детективной литературы. При этом число иностранных изданий к 2022 году может увеличиться в 1,5 раза и потеснить книги отечественных писателей.

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книги писатель донцова
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