Криштиану Роналду прокомментировал приход Рангника в «Манчестер Юнайтед»

Манчестер, 3 декабря. Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал назначение Ральфа Рангника исполняющим обязанности наставника клуба.

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду 3 декабря опубликовал в Instagram-аккаунте новый пост. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» разместил фотографию с Майклом Кэрриком, исполнявшим обязанности главного тренера «красных дьяволов». Его пост занял Ральф Рангник, который в этом сезоне являлся руководителем по развитию и спорту московского «Локомотива».

«Майкл Кэррик был классным игроком и может стать прекрасным тренером. Для этого парня нет ничего невозможного. Лично я горжусь, что играл с ним в одной команде и что он стал моим тренером. Но теперь пришло время передать управление командой Ральфу Рангнику. Начинаем!» — написал Роналду.