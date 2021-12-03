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Криштиану Роналду прокомментировал приход Рангника в «Манчестер Юнайтед»

  /   Обновлено: 03 декабря 2021 17:28
Спорт
Криштиану Роналду прокомментировал приход Рангника в «Манчестер Юнайтед»
Global Look Press  /  Petro Fiuza/XinHua

Манчестер, 3 декабря. Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал назначение Ральфа Рангника исполняющим обязанности наставника клуба.

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду 3 декабря опубликовал в Instagram-аккаунте новый пост. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» разместил фотографию с Майклом Кэрриком, исполнявшим обязанности главного тренера «красных дьяволов». Его пост занял Ральф Рангник, который в этом сезоне являлся руководителем по развитию и спорту московского «Локомотива».

«Майкл Кэррик был классным игроком и может стать прекрасным тренером. Для этого парня нет ничего невозможного. Лично я горжусь, что играл с ним в одной команде и что он стал моим тренером. Но теперь пришло время передать управление командой Ральфу Рангнику. Начинаем!» — написал Роналду.

Криштиану Роналду прокомментировал приход Рангника в «Манчестер Юнайтед»
Prt Scr instagram.com / @cristiano

Ранее Роналду забил свой 800-й гол в футбольной карьере. Португальский форвард поразил ворота лондонского «Арсенала» в матче 14-го тура АПЛ.

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