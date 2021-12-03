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Байден пошутил о настоящем президенте США в условиях пандемии COVID-19

Политика
Байден пошутил о настоящем президенте США в условиях пандемии COVID-19
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Вашингтон, 3 декабря. Президент США Джо Байден в шутку назвал главного инфекциониста страны Энтони Фаучи настоящим главой государства. Его слова привел телеканал Fox News.

Руководитель Белого дома сделал неожиданное признание во время выступления, посвященному новой стратегии американского правительства по борьбе с пандемией коронавируса. По словам Байдена, доктор Фаучи настолько активно участвует в делах американского правительства, что его порой называют президентом Соединенных Штатов.

«Я видел доктора Фаучи чаще, чем свою жену, мы подшучиваем друг над другом. Смотрите, кто президент? Фаучи!» — поделился Джо Байден.

Американский президент также представил новый план борьбы с распространением коронавируса на зимний период, в котором нет пункта о введении локдауна. В условиях распространения штамма «омикрон» американцы обязаны носить защитные маски в общественных местах до 18 марта. Для прибывающих в страну обязательно тестирование на коронавирус.

Ранее сообщалось, что Джо Байден усомнился в интеллекте американцев. Глава государства считает, что цепочку поставок товаров в Соединенных Штатах поймут не все.

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сша байден фаучи
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