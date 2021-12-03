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Армия
Минобороны Польши: Венгрия и Чехия направят военных на границу с Белоруссией
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Минобороны Польши: Венгрия и Чехия направят военных на границу с Белоруссией

  /   Обновлено: 03 декабря 2021 17:18
Армия
Минобороны Польши: Венгрия и Чехия направят военных на границу с Белоруссией
Global Look Press  /  Attila Husejnow

Варшава, 3 декабря. Вооруженные силы Венгрии и Чехии планируют направить своих военнослужащих на границу Польши и Белоруссии. Об этом заявил глава польского оборонного ведомства Мариуш Блащак.

Он напомнил, что ранее в Польшу прибыли военные из Великобритании и Эстонии, которые оказывают Варшаве помощь в охране границы с Белоруссией. В ближайшее время к ним могут присоединиться военнослужащие из других европейских стран.

«Мы считаем, что наилучшим решением является помощь, связанная с поддержанием временного ограждения, обслуживанием и строительством подъездных путей», — сказал Блащак.

Ранее президент Лукашенко отмечал, что Запад продолжает наращивать ударную группировку войск у границ республики. При этом глава государства подчеркнул, что у белорусской армии есть планы противодействия любой агрессии, передает «Царьград».

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