Минобороны Польши: Венгрия и Чехия направят военных на границу с Белоруссией

Варшава, 3 декабря. Вооруженные силы Венгрии и Чехии планируют направить своих военнослужащих на границу Польши и Белоруссии. Об этом заявил глава польского оборонного ведомства Мариуш Блащак.

Он напомнил, что ранее в Польшу прибыли военные из Великобритании и Эстонии, которые оказывают Варшаве помощь в охране границы с Белоруссией. В ближайшее время к ним могут присоединиться военнослужащие из других европейских стран.

«Мы считаем, что наилучшим решением является помощь, связанная с поддержанием временного ограждения, обслуживанием и строительством подъездных путей», — сказал Блащак.

Ранее президент Лукашенко отмечал, что Запад продолжает наращивать ударную группировку войск у границ республики. При этом глава государства подчеркнул, что у белорусской армии есть планы противодействия любой агрессии, передает «Царьград».