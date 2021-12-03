Читатели Daily Mail назвали Блинкена «выпоротым щенком» после встречи с Лавровым в Швеции

Лондон, 3 декабря. Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена прошла под знаком дежурного обмена предостережениями и угрозами, пишет Daily Mail. Однако читатели издания не согласились с этой точкой зрения.

Переговоры дипломатов на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ затронули насущные двусторонние вопросы и вероятность конфликта двух держав из-за Украины, пишет «ПолитРоссия». Разговор прошел в напряженной атмосфере — отношения Кремля и Белого дома все еще остаются крайне недружественными, отмечают авторы издания.

Также в статье приводится фрагмент совместной пресс-конференции Блинкена и Лаврова. Именно он и стал предметом всеобщего интереса и бурного обсуждения.

По словам читателей Daily Mail, американский дипломат испытывает панический страх перед своим российским коллегой. На это указывают его выражение лица, жесты и мимика. Лавров держится уверенно и спокойно, отмечают британцы, а Блинкен — так, будто его только что кто-то отстегал плетью.

«Обратите внимание на язык тела Блинкена. Он выглядит как щенок, которого Лавров только что выпорол», — рассмеялся один из пользователей.

«Блинкен похож на потерявшегося щенка», — поддержал его другой комментатор.

Не менее жесткой критике подвергся и непосредственный начальник госсекретаря США — американский лидер Джо Байден. Демократу нечего делать на грядущих переговорах с президентом России Владимиром Путиным, уверены англоязычные пользователи Сети.

«Брэндону (прозвище Байдена в США. — Прим. ФАН), чтобы справиться с Путиным, нужен трехслойный подгузник и тройная доза аддералла (препарат, использующийся в западных странах для усиления когнитивных способностей. — Прим. ФАН)», — заключили британские и американские пользователи.

Ранее стало известно о готовящейся встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, переговоры будут проходить по видеосвязи, а точная дата и время беседы политиков находятся на стадии согласования.