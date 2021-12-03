Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 декабря 17:43
17:35
Происшествия
Обвиненный в госизмене Суслов имеет судимость за множество эпизодов мошенничества
17:33
Общество
Дарья Донцова рассказала, кто помогает ей писать книги
17:30
Общество
Глава СОЦПРОФ Вострецов оценил идею привлечь к уборке снега в Петербурге должников по ЖКХ
17:28
Спорт
Криштиану Роналду прокомментировал приход Рангника в «Манчестер Юнайтед»
17:27
Политика
Байден пошутил о настоящем президенте США в условиях пандемии COVID-19
17:27
Происшествия
ФАН публикует видео с места гибели работника водоканала в Петербурге
17:24
Общество
Появление омикрон-штамма COVID-19 может свидетельствовать о грядущем конце пандемии
17:24
Происшествия
Самолет рейса Магадан — Новосибирск едва не разбился сразу после взлета
17:18
Общество
Политолог Бредихин о гибели работника «Водоканала» Петербурга: «В городе нужно менять систему ЖКХ»
17:17
Армия
Минобороны Польши: Венгрия и Чехия направят военных на границу с Белоруссией
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Немецкий политолог Рар допустил начало мировой войны из-за заблуждений Запада о России

Политика
Немецкий политолог Рар допустил начало мировой войны из-за заблуждений Запада о России
Федеральное агентство новостей

Берлин, 3 декабря. Западные представители допускают три серьезные ошибки в отношениях с Россией, которые могут привести к новой войне. Об этом написал известный немецкий политолог Александр Рар в своем Telegram-канале.

Эксперт напомнил, что Первая мировая война началась из-за Сербии, вторая — из-за Польши. Не исключено, что новый масштабный конфликт может начаться как раз из-за Украины. Основанием этому могут послужить три главых заблуждения Запада о России.

Во-первых, иностранные представители уверены, что кроме атомного оружия Россия якобы ничем похвастаться не может. Запад думает что перекрытые газовых и нефтяных кранов «уничтожит» Москву.

«Западные стратеги считают, что у Путина в стране нет поддержки, что россияне свою власть не любят. Такие доводы основаны на изречениях множества российских перебежчиков и эмигрантов», — отметил Рар, указав на еще одно заблуждение коллективного Запада.

Немецкий политолог Рар допустил начало мировой войны из-за заблуждений Запада о России
Prt Scr youtube.com / Первый канал

По мнению политолога, такой тезис распространяют те, кто редко бывает в России, плохо говорит по-русски и общается с противниками российской власти.

«Третье заблуждение связано с собственной переоценкой. Правящие элиты Запада по-прежнему считают, что Запад — пуп земли, что свобода, демократия, благосостояние и роскошная жизнь на Западе пленит умы всех других народов, и что всегда так будет», — написал эксперт.

Политолог пришел к выводу, что подобные заблуждения могут сыграть плохую шутку с лидерами Запада, недооценивающими Россию, и в определенной перспективе это может привести к новой войне.

Как стало известно ранее, Александр Рар посоветовал Германии не извиняться перед Польшей и Прибалтикой за особые отношения с Россией. По его словам, с Москвой нельзя идти по пути конфронтации.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Немецкий политолог Рар допустил начало мировой войны из-за заблуждений Запада о России
украина германия запад война рар
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать