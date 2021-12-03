Немецкий политолог Рар допустил начало мировой войны из-за заблуждений Запада о России

Берлин, 3 декабря. Западные представители допускают три серьезные ошибки в отношениях с Россией, которые могут привести к новой войне. Об этом написал известный немецкий политолог Александр Рар в своем Telegram-канале.

Эксперт напомнил, что Первая мировая война началась из-за Сербии, вторая — из-за Польши. Не исключено, что новый масштабный конфликт может начаться как раз из-за Украины. Основанием этому могут послужить три главых заблуждения Запада о России.

Во-первых, иностранные представители уверены, что кроме атомного оружия Россия якобы ничем похвастаться не может. Запад думает что перекрытые газовых и нефтяных кранов «уничтожит» Москву.

«Западные стратеги считают, что у Путина в стране нет поддержки, что россияне свою власть не любят. Такие доводы основаны на изречениях множества российских перебежчиков и эмигрантов», — отметил Рар, указав на еще одно заблуждение коллективного Запада.

Prt Scr youtube.com / Первый канал

По мнению политолога, такой тезис распространяют те, кто редко бывает в России, плохо говорит по-русски и общается с противниками российской власти.

«Третье заблуждение связано с собственной переоценкой. Правящие элиты Запада по-прежнему считают, что Запад — пуп земли, что свобода, демократия, благосостояние и роскошная жизнь на Западе пленит умы всех других народов, и что всегда так будет», — написал эксперт.

Политолог пришел к выводу, что подобные заблуждения могут сыграть плохую шутку с лидерами Запада, недооценивающими Россию, и в определенной перспективе это может привести к новой войне.

Как стало известно ранее, Александр Рар посоветовал Германии не извиняться перед Польшей и Прибалтикой за особые отношения с Россией. По его словам, с Москвой нельзя идти по пути конфронтации.