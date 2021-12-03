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Глава СОМБ прокомментировал показ фильма «Турист» в ЦАР

Весь мир
Глава СОМБ прокомментировал показ фильма «Турист» в ЦАР
Федеральное агентство новостей  / 

Банги, 3 декабря. События, которые легли в основу российско-центральноафриканского фильма «Турист», произошли около года назад. Однако фильм запал в сердца зрителей, особенно очевидцев происходящего в ЦАР, поэтому не утратил актуальность по сей день.

После просмотра картины в честь Дня провозглашения республики в Банги, руководитель Содружества офицеров за международную безопасность (СОБМ) Александр Иванов опубликовал на официальной странице «ВКонтакте» пост, посвященный киноленте. Он напомнил сюжет боевика:

«Примерно год назад начались события, показанные в фильме "Турист".

Декабрь 2020 года. Бывший сотрудник полиции Гриша Дмитриев в составе небольшой группы российских инструкторов прибывает в Центральноафриканскую Республику. Грише командировка не кажется сложной, ведь в задачи инструкторов входит только обучение солдат местной армии основам тактики и методам ведения боя. Однако все с самого начала идет не так. Несколько бандитских группировок идут на столицу».

Глава СОМБ прокомментировал показ фильма «Турист» в ЦАР
Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Около года назад российские специалисты фактически спасли Центральноафриканскую Республику от государственного переворота и оккупации конгломератом группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Консультативная поддержка отечественных инструкторов позволила национальной армии ЦАР (FACA) ликвидировать основные силы бандформирований и вернуть в страну мир.

При всей реалистичности боевика важно помнить, что реальные прототипы героев не принимали участие в боевых действиях. Отечественные инструкторы находятся в ЦАР по приглашению местного правительства и с одобрения Совета Безопасности ООН. Специалисты занимаются обучением личного состава правительственных войск, передавая им навыки, которыми славится российская армия: выдержка, стойкость, ответственность.

Ранее Александр Иванов посетил показ «Туриста», состоявшийся на главном стадионе Банги, «Омниспорт». Повторный прокат боевика приурочен к празднованию 63-й годовщины провозглашения республики.

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