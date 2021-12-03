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Forbes: США могут вооружить Украину переносными зенитно-ракетными комплексами Stinger

Армия
Forbes: США могут вооружить Украину переносными зенитно-ракетными комплексами Stinger
wikipedia.org  /  Adrian Iordănescu/CC BY-SA 3.0

Вашингтон, 3 декабря. Отсутствие современных комплексов противовоздушной обороны (ПВО) может стать серьезной проблемой для украинских военных в случае конфликта. К такому выводу пришел обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс.

Он напомнил, что в западных СМИ муссируются слухи о якобы «готовящемся российском вторжении» на Украину. Аналитик оценил боеготовность украинских систем ПВО, отметив, что в настоящее время они находятся в плачевном состоянии, передает «ПолитРоссия».

По его словам, Киев унаследовал от СССР зенитные ракетные комплексы С-300, а также «Тор», «Стрела-10», «Оса-АКМ» и «Тунгуска». Кроме того, некоторые подразделения ВСУ оснащены переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) «Игла» и зенитными установками ЗУ-23. Однако эффективность этой «древней техники» вызывает сомнения.

Эксперт уверен, что раздуваемая в западных СМИ истерия о «возможном российском вторжении» может подтолкнуть США к передаче Киеву переносных зенитных ракетных комплексов FIM-92 Stinger.

Стоит отметить, что российские власти неоднократно отвергали подобные утверждения западных стран, отмечая, что Москва никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. При этом в РФ уверены, что подобные заявления являются предлогом для размещения военных сил НАТО вблизи российских границ. В свою очередь президент России Владимир Путин подчеркивал, что сообщения западных СМИ о планах Москвы по «вторжению» на Украину являются алармистскими.

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