Таллинские роботы-курьеры застряли в пробке из-за снегопада

Пользователи соцсетей опубликовали угнетающие для всех гурманов кадры: компания роботов-курьеров беспомощно буксует в снегу, пока еда, которую везут роверы, медленно остывает.

Вереница из семи роверов стояла в пробке на одной из центральных улиц эстонской столицы. Злободневное видео набрало тысячи лайков и комментариев. Люди из разных стран делятся своими переживаниями по поводу наступившей зимы и метелей, перегруженности городского трафика, а также жалеют попавших в непреодолимую ситуацию роботов.

«Бедненькие, для теплых стран сделаны», — комментирует пользовательница Instagram.

Однако некоторые комментаторы злорадствуют, очевидно, не имея возможности самим заказать услуги киберкурьера.

«Пусть постоят эти роботы, может, люди начнут сами ходить в магазин за едой», — считает один из пользователей Instagram.

Очевидно одно: этой зимой в гонке человека и машины двуногие курьеры однозначно вырвались вперед.