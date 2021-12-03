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Таллинские роботы-курьеры застряли в пробке из-за снегопада

Общество

Пользователи соцсетей опубликовали угнетающие для всех гурманов кадры: компания роботов-курьеров беспомощно буксует в снегу, пока еда, которую везут роверы, медленно остывает.

Вереница из семи роверов стояла в пробке на одной из центральных улиц эстонской столицы. Злободневное видео набрало тысячи лайков и комментариев. Люди из разных стран делятся своими переживаниями по поводу наступившей зимы и метелей, перегруженности городского трафика, а также жалеют попавших в непреодолимую ситуацию роботов. 

«Бедненькие, для теплых стран сделаны»,комментирует пользовательница Instagram.

Однако некоторые комментаторы злорадствуют, очевидно, не имея возможности самим заказать услуги киберкурьера.

«Пусть постоят эти роботы, может, люди начнут сами ходить в магазин за едой»,считает один из пользователей Instagram.

Очевидно одно: этой зимой в гонке человека и машины двуногие курьеры однозначно вырвались вперед.

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Все новости / Общество / Таллинские роботы-курьеры застряли в пробке из-за снегопада
эстония роботы юмор таллин курьер
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