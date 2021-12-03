Политолог Бредихин о гибели работника «Водоканала» Петербурга: «В городе нужно менять систему ЖКХ»

В Санкт-Петербурге необходимо полностью менять систему жилищно-коммунального хозяйства, которое занимается расчисткой города. Таким мнением с ФАН поделился политолог Антон Бредихин, комментируя трагедию в снегоплавильном пункте «Водоканала» Северной столицы.

Напомним, что несчастный случай произошел в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по адресу Краснопутиловская, 69. Погиб 48-летний работник после того, как его зажало зубцами снегоуборочной машины.

«Я думаю, что в Санкт-Петербурге нужно полностью менять систему жилищно-коммунального хозяйства, которое и занимается расчисткой города, учитывая то, что мы каждый год видим одну и ту же проблему. Ситуация еще больше усугубилась и привела к гибели человека, поэтому нужны очень конкретные кадровые решения с целью решения сложившейся ситуации. А как иначе, если уже люди гибнут?» — сказал Антон Бредихин.

vk.com / Антон Бредихин

Ранее политик, доктор медицинских наук, заместитель президента Российской академии образования (РАО) Геннадий Онищенко прокомментировал ФАН гибель сотрудника «Водоканала». Он считает, что необходимо сделать оргвыводы из данной ситуации.