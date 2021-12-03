Куценко пришлось обратиться к психологу из-за трудностей в конце девяностых

Москва, 3 декабря. Актер Гоша Куценко рассказал, что обращался к психологу в непростой период жизни. Специалист помог артисту справиться сразу с несколькими сложностями.

Куценко, по его словам, оказался в затруднительной ситуации в конце 1990-х годов. Тогда у него возникли проблемы с работой, кроме того, актер переживал непростое расставание. Вероятно, речь идет об актрисе Марии Порошиной, от которой у звезды кино и сериалов есть дочь.

«Я посмотрел, как я живу, тогда жизнь была такая резкая, без правил. Я, наверное, испугался того, как я живу», — поделился Куценко в интервью «Вокруг ТВ».

В тот момент актер понял, что не найдет в себе сил прекратить этот образ жизни самостоятельно. Тогда он поехал в медицинский центр, где встретился с врачом. Специалист произвела на него хорошее впечатление.

«Она мне очень понравилась как женщина, она была очень красивая, молодая. Я понял, что не зря она возглавляет отделение», — вспомнил артист.

По словам Куценко, он начал работать с психологом после знака судьбы. Актер снимал загородный дом вместе с друзьями и поехал туда за вещами, чтобы отправиться в путешествие, но обнаружил, что строение сгорело. После этого у знаменитости началась новая жизнь.

Ранее Гоша Куценко рассказал, почему лишился возможности работать на Первом канале. Как пояснял актер, это произошло по его вине.