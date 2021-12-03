Пользователи отметили массовые сбои у мессенджера Telegram

Москва, 3 декабря. Сайт регистрации сбоев популярных сервисов Downdetector отметил массовые нарушения в работе мессенджера Telegram.

Интернет-пользователи сообщили о сбоях в работе мессенджера в пятницу, 3 декабря во второй половине дня. В основном юзеры жаловались на невозможность подключиться к сервису, проблемы в работе приложения. Часть пользователей заявили, что не могут отправить сообщения. Ранее подобные проблемы у популярного сервиса Telegram наблюдались 30 ноября.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров запустил опрос целесообразности присутствия Telegram на устройствах Apple в субботу. Мессенджер там образом отреагировал на требование Apple удалить из Telegram эмодзи анимированного баклажана.