Спикер Михайловской гордумы Забазнова умерла от последствий коронавируса

Волгоград, 3 декабря. В Волгоградской области скончалась спикер Михайловской гордумы и глава Себряковского филиала ВолгТУ Татьяна Забазнова. Парламентарий умерла от последствий коронавируса, рассказали ее коллеги.

Забазнова и ее супруг заболели коронавирусом вскоре после возвращения из отпуска. Сообщается, что глава Себряковского филиала ВолгТУ ушла из жизни спустя месяц после смерти своего мужа.

От последствий новой коронавирусной инфекции скончалась 66-летняя председатель Верховного суда Башкирии Земфира Латыпова. В объединенной пресс-службе судов республики подтвердили, что летальный исход наступил в период больничного.