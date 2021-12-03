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Спикер Михайловской гордумы Забазнова умерла от последствий коронавируса

  /   Обновлено: 03 декабря 2021 16:57
Общество
Спикер Михайловской гордумы Забазнова умерла от последствий коронавируса
pixabay.com

Волгоград, 3 декабря. В Волгоградской области скончалась спикер Михайловской гордумы и глава Себряковского филиала ВолгТУ Татьяна Забазнова. Парламентарий умерла от последствий коронавируса, рассказали ее коллеги.

Забазнова и ее супруг заболели коронавирусом вскоре после возвращения из отпуска. Сообщается, что глава Себряковского филиала ВолгТУ ушла из жизни спустя месяц после смерти своего мужа.

От последствий новой коронавирусной инфекции скончалась 66-летняя председатель Верховного суда Башкирии Земфира Латыпова. В объединенной пресс-службе судов республики подтвердили, что летальный исход наступил в период больничного.

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Все новости / Общество / Спикер Михайловской гордумы Забазнова умерла от последствий коронавируса
смерть волгоградская область последствия спикер коронавирус татьяна забазнова михайловская гордума
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