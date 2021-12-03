Партия «Ан-Нахда» высказалась против участия военных в политике Туниса

Тунис, 3 декабря. Исламистская партия «Ан-Нахда» раскритиковала вовлечение военных в решение политических вопросов в североафриканской республике.

В заявлении движения содержится призыв к необходимости уважать задачи национальной армии и держать ее подальше от разногласий и партийной борьбы. Президента Каиса Саида обвинили в применении риторики предательства и стремлении ввести вооруженные силы во власть.

Согласно документу, глава государства оказывает давление на судебную систему. Он якобы намерен принять соответствующие указы, чтобы узурпировать власть и избавиться от своих оппонентов. Члены партии потребовали оставить в покое тунисскую юстицию, чтобы она «выполняла отведенную ей роль в рамках независимости и беспристрастности».

Заявление стало ответом на недавнее обвинение неназванных движений со стороны главы республики. Во вторник, 30 ноября, Каис Саид во время заседания Высшего совета вооруженных сил указал на существование неких партий, пытающихся нанести удар по государственным учреждениям и проникнуть в армию и службы безопасности.

«Они не добьются успеха в достижении поставленных целей. Тунисское государство сохранится, мы не отдадим его ворам и террористам», — сказал президент.

Ранее несколько лидеров партии «Ан-Нахда» вместе с семьями сбежали в Ливию. В соседней стране они пытаются скрыться от судебного преследования, инициированного Каисом Саидом.

Тунис на протяжении последних месяцев пребывает в политическом кризисе. В ночь с 25 на 26 июля глава республики ввел исключительные меры. Работу парламента заморозили, с депутатов сняли иммунитет, а премьер-министра Хишама Машиши отправили в отставку.

Одни политические силы отвергают эти решения, считая их «антиконституционным переворотом». Другие поддерживают курс администрации президента и рассматривают происходящее как «коррекцию хода революции 2011 года», в результате которой свергнули тогдашнего лидера Зина аль-Абидина Бен Али.