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Организатор проекта «Усатый нянь» Тарабукин объяснил опасность соцсетей для ребенка

Общество
Организатор проекта «Усатый нянь» Тарабукин объяснил опасность соцсетей для ребенка
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 3 декабря. Социальные сети стали частью человеческой жизни. Можно ли защитить детей от влияния интернета, рассказал бывший программист, эколог, ныне организатор проекта «Усатый нянь» Федор Тарабукин в эфире Медиагруппы «Патриот».

Пока у ребенка не сформирована структура личности, ему не следует увлекаться социальными сетями. Это может быть опасно, так как дети не понимают, что такое хорошо, а что такое плохо. Давать ребенку телефон — это то же самое, что подсовывать ему наркотики, заявил Тарабукин.

«Ребенок слаб, и мы должны ему помочь стать сильным, и до тех пор, пока он не окреп, я сторонник того, чтобы не давать ему (телефон. — Прим. ФАН)», — отметил эксперт в эфире Медиагруппы «Патриот».

Организатор проекта «Усатый нянь» Тарабукин объяснил опасность соцсетей для ребенка
Федеральное агентство новостей /

Единственный способ защитить ребенка от влияния социальных сетей — быть первое врем на его стороне и сохранять контакт, а также искать точки интереса. Другой метод — ограничить время пребывания детей в интернете.

«И тут такой простой способ — это делегирование свободы и ответственности ребенку. То есть искать такие способы, чтобы ребенок хотел быть свободным, но был готов нести ответственность за свою свободу, и универсального рецепта, как здесь быть, не существует», — подчеркнул Тарабукин.

Эфир на тему «Можно ли воспитать современных детей, не запрещая им социальные сети» стартовал в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» 3 декабря.

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дети соцсети тарабукин
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