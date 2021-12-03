США призвали правительство Венесуэлы вернуться к переговорам с оппозицией

Каракас, 3 декабря. Власти США провели встречу с венесуэльской оппозицией и призвали правительство Николаса Мадуро вернуться к переговорам в Мексике. Об этом сообщает Государственный департамент Соединенных Штатов.

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд приняла участие в беседе с «Единой платформой Венесуэлы», в которую входят основные оппозиционные партии страны.

Met yesterday with Venezuela’s Unitary Platform to reaffirm U.S. support for Venezuelan-led negotiations. We stand with the Venezuelan people in their struggle for democracy, and urge the Maduro regime to return to the negotiating table for the benefit of all Venezuelans. pic.twitter.com/oY7eF3RRaR — Under Secretary Victoria Nuland (@UnderSecStateP) December 2, 2021

Нуланд подчеркнула приверженность США к оказанию поддержки противникам официальной власти в «борьбе за демократию». Она отметила, что диалог, прерванный в середине октября после экстрадиции дипломата Алекса Сааба из Кабо-Верде в США, должен быть возобновлен, так как он «приведет к положительным результатам для всех венесуэльцев».

США первыми признали оппозиционера Хуана Гуайдо в качестве главы Венесуэлы после его самопровозглашения в январе 2019 года. В связи с этим американские власти пригласили Гуайдо на Саммит за демократию, на котором не будут присутствовать представители правительства нынешнего президента Николаса Мадуро.

Выборы в Венесуэле

21 ноября в южноамериканском государстве прошли региональные и местные выборы, на которых, после многолетнего отказа от участия и упорных призывов к бойкоту, баллотировались оппозиционные силы. По итогам голосования в 20 из 23 штатов победу одержала правящая Объединенная социалистическая партия (PSUV).

Федеральное агентство новостей /

Кандидаты от оппозиционной коалиции «Круглый стол демократического единства» (MUD) обеспечили себе лидерство лишь в штатах Кохедес и Сулия. Партия «Соседская сила» (FV) обеспечила себе пост губернатора в штате Нуэва-Эспарта. Таким образом оппозиция потеряла влияние по сравнению с выборами 2017 года.

Накануне голосования Николас Мадуро обвинил правительство США в неудачной попытке заговора против региональных выборов 21 ноября, ссылаясь на статью в СМИ, согласно которой некий представитель Белого дома заявил о возможном намерении «повлиять» на итоги плебисцита. Президент потребовал американскую сторону проявить уважение к суверенитету Венесуэлы.