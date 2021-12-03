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США призвали правительство Венесуэлы вернуться к переговорам с оппозицией

  /   Обновлено: 03 декабря 2021 17:00
Весь мир
США призвали правительство Венесуэлы вернуться к переговорам с оппозицией
Global Look Press  /  Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos

Каракас, 3 декабря. Власти США провели встречу с венесуэльской оппозицией и призвали правительство Николаса Мадуро вернуться к переговорам в Мексике. Об этом сообщает Государственный департамент Соединенных Штатов.

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд приняла участие в беседе с «Единой платформой Венесуэлы», в которую входят основные оппозиционные партии страны.

Нуланд подчеркнула приверженность США к оказанию поддержки противникам официальной власти в «борьбе за демократию». Она отметила, что диалог, прерванный в середине октября после экстрадиции дипломата Алекса Сааба из Кабо-Верде в США, должен быть возобновлен, так как он «приведет к положительным результатам для всех венесуэльцев».

США первыми признали оппозиционера Хуана Гуайдо в качестве главы Венесуэлы после его самопровозглашения в январе 2019 года. В связи с этим американские власти пригласили Гуайдо на Саммит за демократию, на котором не будут присутствовать представители правительства нынешнего президента Николаса Мадуро.

Выборы в Венесуэле

21 ноября в южноамериканском государстве прошли региональные и местные выборы, на которых, после многолетнего отказа от участия и упорных призывов к бойкоту, баллотировались оппозиционные силы. По итогам голосования в 20 из 23 штатов победу одержала правящая Объединенная социалистическая партия (PSUV).

США призвали правительство Венесуэлы вернуться к переговорам с оппозицией
Федеральное агентство новостей /

Кандидаты от оппозиционной коалиции «Круглый стол демократического единства» (MUD) обеспечили себе лидерство лишь в штатах Кохедес и Сулия. Партия «Соседская сила» (FV) обеспечила себе пост губернатора в штате Нуэва-Эспарта. Таким образом оппозиция потеряла влияние по сравнению с выборами 2017 года.

Накануне голосования Николас Мадуро обвинил правительство США в неудачной попытке заговора против региональных выборов 21 ноября, ссылаясь на статью в СМИ, согласно которой некий представитель Белого дома заявил о возможном намерении «повлиять» на итоги плебисцита. Президент потребовал американскую сторону проявить уважение к суверенитету Венесуэлы.

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Все новости / Весь мир / США призвали правительство Венесуэлы вернуться к переговорам с оппозицией
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