США призвали правительство Венесуэлы вернуться к переговорам с оппозицией

Каракас, 3 декабря. Власти США провели встречу с венесуэльской оппозицией и призвали правительство Николаса Мадуро вернуться к переговорам в Мексике. Об этом сообщает Государственный департамент Соединенных Штатов.

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд приняла участие в беседе с «Единой платформой Венесуэлы», в которую входят основные оппозиционные партии страны.

Met yesterday with Venezuela’s Unitary Platform to reaffirm U.S. support for Venezuelan-led negotiations. We stand with the Venezuelan people in their struggle for democracy, and urge the Maduro regime to return to the negotiating table for the benefit of all Venezuelans. pic.twitter.com/oY7eF3RRaR