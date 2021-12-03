В минобороны Украины ушли от ответа на вопрос об использовании ПТРК Javelin в Донбассе

Киев, 3 декабря. Министр обороны Украины Алексей Резников не ответил прямо на вопрос о том, применялись ли украинскими военными в Донбассе противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin.

По его словам, украинская сторона якобы не нарушает режим прекращения огня в Донбассе, однако открывает огонь для «самозащиты».

«Вооруженные силы, пользуясь статьей устава ООН "право на самозащиту", применяют все необходимые силы и средства», — сказал Резников, отвечая на вопрос о применении ПТРК Javelin в Донбассе.

Ранее начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские военнослужащие применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы Javelin. Он выразил уверенность, что комплексы Javelin и ударные беспилотники Bayraktar станут «существенным психологическим сдерживающим фактором» для защитников Донбасса. При этом многие эксперты полагают, что заявление Буданова о комплексах Javelin в Донбассе не соответствует действительности, передает «Царьград».