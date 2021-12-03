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Глава СОЦПРОФ Вострецов оценил идею привлечь к уборке снега в Петербурге должников по ЖКХ

Общество
Глава СОЦПРОФ Вострецов оценил идею привлечь к уборке снега в Петербурге должников по ЖКХ
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов оценил предложение одного из депутатов Госдумы привлекать должников за услуги ЖКХ к уборке снега. По мнению Вострецова, идея актуальная, в том числе для Санкт-Петербурга, поскольку город столкнулся с проблемами из-за мощного снегопада и его последствий, но трудноосуществимая.

Глава СОЦПРОФ Вострецов оценил идею привлечь к уборке снега в Петербурге должников по ЖКХ
Невские Новости / Наталья Казакова

Напомним, горожане и эксперты винят власти Петербурга и лично губернатора Александра Беглова в нерасторопности при организации уборки снега. На этом фоне стало известно о предложении зампреда профильного комитета Госдумы Светланы Разворотневой привлекать должников за услуги ЖКХ к снегоуборочным работам. По мнению депутата, привлечение к уборке снега людей, у которых накопилась задолженность за жилищно-коммунальные услуги, позволит закрыть недостаток штатных коммунальщиков. Автор идеи считает, что это даст возможность должникам не только погасить имеющиеся задолженности, но и помочь родному городу.

Глава СОЦПРОФ Вострецов оценил идею привлечь к уборке снега в Петербурге должников по ЖКХ
Невские Новости /

Глава СОЦПРОФ Сергей Вострецов в беседе с ФАН отметил, что сама по себе идея неплохая, особенно учитывая петербургские реалии, где власти явно не справляются с ситуацией, но его смущает правовая непроработанность предложения.

«В советские времена для алкоголиков были специальные лечебно-трудовые профилактории, и это в целом работало, — напомнил Вострецов. — Что касается предложения привлекать к уборке снега должников, то я всегда за труд. Но, если люди не платят за ЖКХ и нет механизма, чтобы их заставить платить, думаю, невозможно и заставить их работать. А вся идея, скорее, из серии “бла-бла-бла”. Если рассматривать такую меру серьезно, надо прописать соответствующий механизм в новом административном кодексе, например ввести в КоАП статью о принудительных работах для злостных неплательщиков по ЖКХ. В целом это было бы справедливо. Я вообще за то, чтобы расширять применение принудительных работ. Но чтобы это стало реальностью, нужна большая законодательная подготовка и серьезная политическая воля», — отметил Вострецов.

Глава СОЦПРОФ Вострецов оценил идею привлечь к уборке снега в Петербурге должников по ЖКХ
Невские Новости / Тильда Котлинская

Напомним, в Петербурге по инициативе администрации губернатора Александра Беглова ввели пилотный проект, который горожане уже окрестили «дворник-шеринг»: добровольцы подписывают краткосрочный договор на уборку снега на придомовой территории. Проект запустили в одном районе, но особого эффекта он пока не дал: на предложение поучаствовать в устранении последствий снегопада откликнулось всего шесть человек.

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петербург снег вострецов
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