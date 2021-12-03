Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 декабря 17:42
17:35
Происшествия
Обвиненный в госизмене Суслов имеет судимость за множество эпизодов мошенничества
17:33
Общество
Дарья Донцова рассказала, кто помогает ей писать книги
17:30
Общество
Глава СОЦПРОФ Вострецов оценил идею привлечь к уборке снега в Петербурге должников по ЖКХ
17:28
Спорт
Криштиану Роналду прокомментировал приход Рангника в «Манчестер Юнайтед»
17:27
Политика
Байден пошутил о настоящем президенте США в условиях пандемии COVID-19
17:27
Происшествия
ФАН публикует видео с места гибели работника водоканала в Петербурге
17:24
Общество
Появление омикрон-штамма COVID-19 может свидетельствовать о грядущем конце пандемии
17:24
Происшествия
Самолет рейса Магадан — Новосибирск едва не разбился сразу после взлета
17:18
Общество
Политолог Бредихин о гибели работника «Водоканала» Петербурга: «В городе нужно менять систему ЖКХ»
17:17
Армия
Минобороны Польши: Венгрия и Чехия направят военных на границу с Белоруссией
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Иран планирует увеличивать экспорт нефти независимо от итогов переговоров в Вене

Весь мир
Иран планирует увеличивать экспорт нефти независимо от итогов переговоров в Вене
ТАСС  /  Michal Fludra / ZUMA

Тегеран, 3 декабря. Министр нефти Ирана Джавад Оджи заявил о значительном росте экспорта энергоносителей по сравнению с предыдущим годом. Как подчеркнул чиновник, Исламская Республика продолжит увеличивать поставки вопреки санкциям США и других западных стран.

Новый план развития торговли нефтепродуктами Оджи предложил вскоре после выдвижения своей кандидатуры президентом Эбрахимом Раиси. В частности, помимо вопросов, касающихся непосредственно экспорта, программа включала борьбу с бюрократией, улучшение условий труда, повышение размера страховок по несчастным случаям и заработных окладов персонала, вербовка опытных специалистов, ранее покинувших отрасль, и подготовка новых на базе национальных учебных заведений.

В то же время были сокращены или отменены некоторые виды премий и гонораров, касающиеся прежде всего контрактников и подрядчиков. По итогам стодневного срока работы нового правительства лишь министерство нефти и организация планирования и бюджета сдали отчеты о своей деятельности, которые подтвердили успешное выполнение поставленных им задач.

Иран планирует увеличивать экспорт нефти независимо от итогов переговоров в Вене
ТАСС / Hasan Jamali / AP

Чиновник акцентировал внимание на том, что для развития столь важной для государства отрасли необходимо активнее привлекать инвестиции, как из других стран, так и от национальных компаний, оценив размер требуемых вложений приблизительно в 160 млрд долларов. Также Оджи подчеркивал необходимость энергетического сотрудничества и с другими поставщиками углеводородов. В частности, он указал на заключение трехстороннего соглашения с Баку и Ашхабадом, которое предполагает транзит газа из Туркменистана в Азербайджан по иранской территории. Как сообщается, таким путем планируется ежегодно передавать от 1,5 до 2 млрд кубометров горючего, однако чиновник не указал, какую долю от выручки получит Иран.

Примечательно, что и другие официальные лица страны, включая президента, подтвердили слова министра нефти о росте доходов от продажи нефти. В частности, ранее глава таможни Ирана Мехди Мирашрафи заявил об увеличении товарооборота республики на 42% в ценовом соотношении за год, при этом основной статьей экспорта — порядка 43% — стали именно энергоносители. Ведущие получатели, как и ранее — Китай, Ирак, Турция, ОАЭ и Афганистан.

Джавад Оджи сейчас подчеркивает, что Иран не намерен делать ставку на возвращение к ядерной сделке и ожидать снятия санкций, чтобы и дальше наращивать экспорт энергоносителей. В ходе беседы с парламентариями он указал на то, что даже в условиях запретов его ведомству удалось различными путями увеличить объемы доходов, в том числе благодаря новым рынкам сбыта. Как заявил чиновник, успехи Исламской Республики в этой сфере заметили и США — ранее президент Джо Байден призвал импортеров иранской нефти, в первую очередь Китай, сократить закупки и пользоваться услугами других поставщиков.

Эти шаги он предпринял на фоне тогда еще не начавшихся переговоров по ядерной сделке в Вене, где делегация от Исламской Республики основным требованием сделала именно отмену санкций. В 2018 году после одностороннего выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) Вашингтон восстановил запреты на торговлю нефтепродуктами с Ираном, что нанесло ему значительный финансовый ущерб. Таким образом, если Тегерану удастся снизить зависимость от энергетического сотрудничества с союзными США странами, то американское руководство лишится еще одного рычага давления на переговорах.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Иран планирует увеличивать экспорт нефти независимо от итогов переговоров в Вене
нефть иран экономика свпд
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать