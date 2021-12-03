Иран планирует увеличивать экспорт нефти независимо от итогов переговоров в Вене

Тегеран, 3 декабря. Министр нефти Ирана Джавад Оджи заявил о значительном росте экспорта энергоносителей по сравнению с предыдущим годом. Как подчеркнул чиновник, Исламская Республика продолжит увеличивать поставки вопреки санкциям США и других западных стран.

Iran oil minister, Javad Owji said Wednesday that oil exports this year “had impressive growth” compared with last year, despite US sanctions. #OOTT https://t.co/SS0ntuuyoO — Iran International English (@IranIntl_En) December 1, 2021

Новый план развития торговли нефтепродуктами Оджи предложил вскоре после выдвижения своей кандидатуры президентом Эбрахимом Раиси. В частности, помимо вопросов, касающихся непосредственно экспорта, программа включала борьбу с бюрократией, улучшение условий труда, повышение размера страховок по несчастным случаям и заработных окладов персонала, вербовка опытных специалистов, ранее покинувших отрасль, и подготовка новых на базе национальных учебных заведений.

В то же время были сокращены или отменены некоторые виды премий и гонораров, касающиеся прежде всего контрактников и подрядчиков. По итогам стодневного срока работы нового правительства лишь министерство нефти и организация планирования и бюджета сдали отчеты о своей деятельности, которые подтвердили успешное выполнение поставленных им задач.

ТАСС / Hasan Jamali / AP

Чиновник акцентировал внимание на том, что для развития столь важной для государства отрасли необходимо активнее привлекать инвестиции, как из других стран, так и от национальных компаний, оценив размер требуемых вложений приблизительно в 160 млрд долларов. Также Оджи подчеркивал необходимость энергетического сотрудничества и с другими поставщиками углеводородов. В частности, он указал на заключение трехстороннего соглашения с Баку и Ашхабадом, которое предполагает транзит газа из Туркменистана в Азербайджан по иранской территории. Как сообщается, таким путем планируется ежегодно передавать от 1,5 до 2 млрд кубометров горючего, однако чиновник не указал, какую долю от выручки получит Иран.

Iranian oil minister says Tehran is moving to resolve a lingering gas debt dispute with Central Asian state.https://t.co/EF3NZeZ6iz — Sabena Siddiqi (@sabena_siddiqi) November 29, 2021

Примечательно, что и другие официальные лица страны, включая президента, подтвердили слова министра нефти о росте доходов от продажи нефти. В частности, ранее глава таможни Ирана Мехди Мирашрафи заявил об увеличении товарооборота республики на 42% в ценовом соотношении за год, при этом основной статьей экспорта — порядка 43% — стали именно энергоносители. Ведущие получатели, как и ранее — Китай, Ирак, Турция, ОАЭ и Афганистан.

Джавад Оджи сейчас подчеркивает, что Иран не намерен делать ставку на возвращение к ядерной сделке и ожидать снятия санкций, чтобы и дальше наращивать экспорт энергоносителей. В ходе беседы с парламентариями он указал на то, что даже в условиях запретов его ведомству удалось различными путями увеличить объемы доходов, в том числе благодаря новым рынкам сбыта. Как заявил чиновник, успехи Исламской Республики в этой сфере заметили и США — ранее президент Джо Байден призвал импортеров иранской нефти, в первую очередь Китай, сократить закупки и пользоваться услугами других поставщиков.

11. Iran’s oil minister has pointed to significant underinvestment in recent years and suggested Iran needs a staggering $160bn to get the energy sector back on track. He has said sanctions denied Iran $100bn in oil revenue. https://t.co/m18JZiAoJ5 — Esfandyar Batmanghelidj (@yarbatman) November 28, 2021

Эти шаги он предпринял на фоне тогда еще не начавшихся переговоров по ядерной сделке в Вене, где делегация от Исламской Республики основным требованием сделала именно отмену санкций. В 2018 году после одностороннего выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) Вашингтон восстановил запреты на торговлю нефтепродуктами с Ираном, что нанесло ему значительный финансовый ущерб. Таким образом, если Тегерану удастся снизить зависимость от энергетического сотрудничества с союзными США странами, то американское руководство лишится еще одного рычага давления на переговорах.