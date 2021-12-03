Иран планирует увеличивать экспорт нефти независимо от итогов переговоров в Вене

Тегеран, 3 декабря. Министр нефти Ирана Джавад Оджи заявил о значительном росте экспорта энергоносителей по сравнению с предыдущим годом. Как подчеркнул чиновник, Исламская Республика продолжит увеличивать поставки вопреки санкциям США и других западных стран.
Iran oil minister, Javad Owji said Wednesday that oil exports this year “had impressive growth” compared with last year, despite US sanctions. #OOTT https://t.co/SS0ntuuyoO— Iran International English (@IranIntl_En) December 1, 2021
Новый план развития торговли нефтепродуктами Оджи предложил вскоре после выдвижения своей кандидатуры президентом Эбрахимом Раиси. В частности, помимо вопросов, касающихся непосредственно экспорта, программа включала борьбу с бюрократией, улучшение условий труда, повышение размера страховок по несчастным случаям и заработных окладов персонала, вербовка опытных специалистов, ранее покинувших отрасль, и подготовка новых на базе национальных учебных заведений.
В то же время были сокращены или отменены некоторые виды премий и гонораров, касающиеся прежде всего контрактников и подрядчиков. По итогам стодневного срока работы нового правительства лишь министерство нефти и организация планирования и бюджета сдали отчеты о своей деятельности, которые подтвердили успешное выполнение поставленных им задач.
Чиновник акцентировал внимание на том, что для развития столь важной для государства отрасли необходимо активнее привлекать инвестиции, как из других стран, так и от национальных компаний, оценив размер требуемых вложений приблизительно в 160 млрд долларов. Также Оджи подчеркивал необходимость энергетического сотрудничества и с другими поставщиками углеводородов. В частности, он указал на заключение трехстороннего соглашения с Баку и Ашхабадом, которое предполагает транзит газа из Туркменистана в Азербайджан по иранской территории. Как сообщается, таким путем планируется ежегодно передавать от 1,5 до 2 млрд кубометров горючего, однако чиновник не указал, какую долю от выручки получит Иран.
Iranian oil minister says Tehran is moving to resolve a lingering gas debt dispute with Central Asian state.https://t.co/EF3NZeZ6iz— Sabena Siddiqi (@sabena_siddiqi) November 29, 2021
Примечательно, что и другие официальные лица страны, включая президента, подтвердили слова министра нефти о росте доходов от продажи нефти. В частности, ранее глава таможни Ирана Мехди Мирашрафи заявил об увеличении товарооборота республики на 42% в ценовом соотношении за год, при этом основной статьей экспорта — порядка 43% — стали именно энергоносители. Ведущие получатели, как и ранее — Китай, Ирак, Турция, ОАЭ и Афганистан.
Джавад Оджи сейчас подчеркивает, что Иран не намерен делать ставку на возвращение к ядерной сделке и ожидать снятия санкций, чтобы и дальше наращивать экспорт энергоносителей. В ходе беседы с парламентариями он указал на то, что даже в условиях запретов его ведомству удалось различными путями увеличить объемы доходов, в том числе благодаря новым рынкам сбыта. Как заявил чиновник, успехи Исламской Республики в этой сфере заметили и США — ранее президент Джо Байден призвал импортеров иранской нефти, в первую очередь Китай, сократить закупки и пользоваться услугами других поставщиков.
11. Iran’s oil minister has pointed to significant underinvestment in recent years and suggested Iran needs a staggering $160bn to get the energy sector back on track. He has said sanctions denied Iran $100bn in oil revenue. https://t.co/m18JZiAoJ5— Esfandyar Batmanghelidj (@yarbatman) November 28, 2021
Эти шаги он предпринял на фоне тогда еще не начавшихся переговоров по ядерной сделке в Вене, где делегация от Исламской Республики основным требованием сделала именно отмену санкций. В 2018 году после одностороннего выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) Вашингтон восстановил запреты на торговлю нефтепродуктами с Ираном, что нанесло ему значительный финансовый ущерб. Таким образом, если Тегерану удастся снизить зависимость от энергетического сотрудничества с союзными США странами, то американское руководство лишится еще одного рычага давления на переговорах.