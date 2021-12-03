Алжир инвестирует три млрд долларов в фосфатные рудники

Алжир, 3 декабря. Правительство АНДР объявило о скором запуске проекта по добыче фосфатов на востоке страны с ежегодной производственной мощностью в три млн тонн. Объем инвестиций составит порядка трех млрд долларов.

Министр энергетики Мухаммад Аркаб, выступая перед депутатами парламента, сообщил, что инициатива, направленная на обслуживание и эксплуатацию рудника Билад аль-Хадба в регионе Тебесса, стартует до конца 2021 года. Проект реализует государственная компания по производству удобрений (Asmidal) в партнерстве с алжирскими предприятиями по добыче полезных ископаемых и зарубежной фирмой, которая еще не выбрана.

По словам министра, между несколькими правительственными учреждениями сформирован координационный комитет. Ведомство займется приемом заявок о сотрудничестве от иностранцев. На данный момент уже получено 15 предложений.

Согласно плану, объявленному кабмином несколько месяцев назад, для завершения проекта вложат три млрд долларов. Инициатива обеспечит создание порядка 3000 рабочих мест.

В прошлом месяце североафриканская республика объявила о готовности удовлетворить любой спрос на сжиженный природный газ со стороны европейских потребителей.