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Петербург сохраняет второе место в России по заболеваемости COVID-19
Общество
Петербург сохраняет второе место в России по заболеваемости COVID-19
Федеральное агентство новостей  / 

Санкт-Петербург, 3 декабря. За минувшие сутки в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 2609 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. По суточным показателям распространения COVID-19 город по-прежнему уступает лишь Москве, публикует информацию издание «Питерские заметки».

При этом за последний день жертвами вируса в городе стали 60 человек. Примечательно, что глава комитета здравоохранения Петербурга Дмитрий Лисовец заявил о том, что эпидемиологическая ситуация в городе вышла на плато.

Ранее ФАН публиковал данные, озвученные министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. По информации главы ведомства, по состоянию на конец ноября 2021 года количество пациентов с диагнозом COVID-19 превысило миллион человек.

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санкт-петербург коронавирус оперштаб
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