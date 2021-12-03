«Исламское государство» обратило пристальное внимание на Судан

Хартум, 3 декабря. Террористическая группировка «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) уделяет пристальное внимание Судану. Главной темой еженедельника «Ан-Наба» стала борьба тагуров в восточноафриканской стране.

Корреспондент издания в опубликованном материале вспомнил историю республики, которой в прошлом управлял Садик аль-Махди. Автор написал, что пришедшие к власти 30 лет назад «тираны» являются агентами Запада.

«Омар аль-Башир пришел к правлению посредством военного переворота и его последующей борьбе с последователями исламского мыслителя Хасана ат-Тураби. В течение нескольких десятилетий он заигрывал с шариатом», — указал писатель.

Представитель «Ан-Наба» также упомянул действующее переходное правительство Судана под руководством премьер-министра Абдаллы Хамдока.

«Кабмин рьяно отстаивает интересы США, Великобритании и Израиля для реализации проекта "еврейского государства" от берегов Нила до Евфрата, угнетая свой собственный народ и мусульман», — говорится в материале.

facebook.com / عبد الله حمدوك Abdalla Hamdok

Автор статьи добавил, что ИГ намерено использовать в личных интересах нестабильную ситуацию в общественно-политической жизни страны. Вербовщики призывают суданцев отказаться от митингов и демонстраций в пользу джихада для установления «справедливого божьего правления в республике».

Переходный период в Хартуме начался после свержения режима Омара аль-Башира. Государство ослаблено и стало легкой мишенью для давления извне.

За последние два года в республику перебрались тысячи беженцев из Сирии, в рядах которых укрылись боевики, спасавшиеся от правосудия после разгрома ИГ. Теперь на подходе новая волна людей, ищущих убежища после побега из Афганистана.

Несколько экспертов предположили, что ослабленный Судан и большое количество нуждающихся граждан может стать отличным плацдармом для создания террористического хаба в Африке. Международная редакция Федерального агентства новостей подробно изучила этот вопрос, а также выяснила, какую роль в сложившейся ситуации играют США.

Global Look Press / Ameer Al Mohammedaw / dpa © Anas Alkharboutli / dpa

1 Организация запрещена на территории РФ.