EurAsian Times: российские Ту-160М вынудят альянс AUKUS отказаться от агрессивных планов

Нью-Дели, 3 декабря. Модернизированные российские ракетоносцы Ту-160М заставят военный альянс AUKUS отказаться от агрессивных действий в Индо-Тихоокеанском регионе. К такому выводу пришли эксперты индийского издания EurAsian Times.

Ту-160 был разработан около 50 лет назад, однако в настоящее время производство модернизированной версии этого самолета продолжается. Обновленные ракетоносец оснащен двигателями НК-32-02, передает «ПолитРоссия».

Эксперты уверены, что модернизированный Ту-160М является весомым аргументом в противостоянии с НАТО, а также может стать препятствием для агрессивных действий нового военного альянса AUKUS в отношении Китая. Аналитики полагают, что в будущем США могут передать своим союзникам сверхзвуковой бомбардировщик B-21 Raider.

«Передача бомбардировщика Австралии по соглашению AUKUS навсегда изменит облик Индо-Тихоокеанского региона, но это также может побудить Россию развернуть там свой собственный Ту-160М для оказания помощи своему ближайшему партнеру — Китаю», — говорится в публикации.

По словам экспертов, членам AUKUS стоит опасаться российских ракетоносцев Ту-160М, так как они позволят России создать стратегическое сдерживание в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее стало известно, что США, Великобритания и Австралия создали военный альянс AUKUS, главной целью которого провозглашается «защита собственных интересов в Азиатско-Тихоокеанском регионе». При этом глава австралийского оборонного ведомства Питер Даттон заявил, что Соединенные Штаты планируют построить новые военные базы в южных регионах страны.