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Глава СОЦПРОФ Вострецов считает, что к гибели работника «Водоканала» Петербурга привел системный беспорядок

  /   Обновлено: 03 декабря 2021 16:47
Общество
Глава СОЦПРОФ Вострецов считает, что к гибели работника «Водоканала» Петербурга привел системный беспорядок
Федеральное агентство новостей  / 

Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов прокомментировал трагедию в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Несчастный случай произошел на территории снегоплавильного пункта по адресу Краснопутиловская, 69, где погиб 48-летний работник «Водоканала». 

«Во-первых, выражаю глубокие соболезнования семье погибшего. Конечно, трагедия, как это ни больно говорить, ожидаемая. Все подобные трагедии в большей или меньшей степени резонансные, происходят в первую очередь потому, что не соблюдается техника безопасности. Но есть и более системные причины», — рассказал Вострецов.

По мнению председателя объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, трагедия могла бы не случиться, если бы власти города внимательнее относились к работе коммунальных служб и привели в порядок систему ЖКХ Петербурга.

«У нас все происходит по принципу «пока гром не грянет, мужик не перекрестится». То одно, то другое, то сосульки, то «лопата Беглова». Каждый наш губернатор, по-моему, сидит и молится: только бы снег не пошел. А не дай бог он неделю будет идти? Нужно системно подходить к работе, а для этого, мы же понимаем, нужно наводить порядок в системе ЖКХ Петербурга, в которой у нас такая коррупция идет по районам, что только держись! Нужно наводить порядок, следить за техникой безопасности, повышать уровень профессионализма. Нужна постоянная системная работа, а не так, чтобы сидеть и ждать», — добавил Сергей Вострецов.

Ранее пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» прокомментировала несчастный случай, который произошел на территории снегоплавильного пункта. Совместно с представителями «Водоканала» на месте работают городские службы ГУ МЧС.

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