Москва, 3 декабря. США и Киев нагнетают истерию вокруг якобы «готовящегося российского вторжения» на Украину, поэтому Вашингтон и страны НАТО должны представить гарантии безопасности на этом направлении. Об этом заявила член Совета Федерации Ольга Ковитиди.

Ранее глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев ожидает «эскалации со стороны России» к концу января 2022 года.

Ковитиди опровергла утверждения Резникова, отметив, что власти Украины и США являются инициаторами конфликта в Донбассе, передает РИА Новости.

«В таких непростых геополитических реалиях Североатлантический альянс обязан предоставить России серьезные долгосрочные гарантии обеспечения безопасности Российской Федерации на этом направлении. Очевидно, что вся ответственность за разжигание войны в Восточной Европе лежит на США и их союзниках», — сказала сенатор.

В России неоднократно отвергали подобные утверждения западных стран, отмечая, что Москва никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. При этом российские власти уверены, что подобные заявления являются предлогом для размещения военных сил НАТО у границ РФ. В свою очередь президент России Владимир Путин подчеркивал, что сообщения западных СМИ о планах Москвы по «вторжению» на Украину являются алармистскими.