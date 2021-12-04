Политолог Межевич допустил переориентацию китайского транзита на Усть-Лугу и Финляндию

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич объяснил в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот», почему Китай ввел санкции против Литвы и какую выгоду от этого получат Россия и Финляндия.

Комментируя решение китайских властей исключить Вильнюс из таможенного реестра, в результате которого литовские экспортеры потеряли возможность оформлять свои товары через китайскую таможню, Межевич заявил, что не удивлен подобной реакции Пекина на недружественные действия некогда партнера страны.

«В Литве были в очень небольшом количестве люди, которые говорили, что там давно слушают не тех, кто правильно говорит, а тех, кто говорит сугубо нужные вещи», — пояснил политолог.

Действуя в угоду интересам США, Литва постепенно ограничивает свои возможности выстраивать партнерские отношения с другими странами, считает эксперт. Реакция Китая на позицию Литвы по Тайваню, по его словам, дала повод прибалтийским соседям задуматься о своих внешнеполитических шагах.

«Как обычно это бывает в мире животных — мало одному северному оленю свалиться в пропасть, иной раз требуется свалиться туда еще второму, третьему, четвертому или полстаду оленей, чтобы кто-то начал задумываться: похоже, у нас что-то пошло не так. Латвия и Эстония начинают понимать, что что-то идет не так. В Эстонии сейчас идет дискуссия на тему того, надо ли следовать литовскому примеру», — отметил Межевич.

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Эксперт предлагает российскому руководству брать пример с Китая, который, не делая предупреждений, сразу переходит к конкретным действиям, чтобы вразумить партнеров, которые проводят недружественную политику.

«Наши китайские друзья решили, что делать заявление о том, что Литва не права, избыточно — достаточно просто исключить ее из таможенного реестра. Умерла так умерла», — пояснил политолог.

Эксперт ожидает, что в условия обострения внутриполитической ситуации на Украине, а также сворачивания транзита китайских товаров в Европу через страны Прибалтики создаются выгодные условия для наращивания транзита через российские порты в Балтийском море и Белоруссию.

«Основное направление китайского транзита было ориентировано через Донбасс на Харьков и далее на Киев, Львов. И через пограничную станцию Чоп шли три дороги — на Венгрию, Польшу, Чехию и дальше в Германию. Но на Украине произошло то, что произошло, и основное направление китайского транзита ушло в Белоруссию», — рассказал Межевич.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Поляки в прошлом году начали угрожать Белоруссии остановить железнодорожное сообщение, но после разговора с китайскими коллегами быстро от этой затеи отказались. Однако желая насолить Германии за ее позицию по «Северному потоку — 2», Польша может использовать шантаж транзитом китайских поставок, чтобы заставить Германию быть более сговорчивой. Напряженность вокруг этого белорусского транзита заставляет Китай переориентировать транзит на российский порт Усть-Луга и Финляндию, считает эксперт.

«Финны, как мы знаем, не перестроили свою железнодорожную колею на европейскую, сохранив колею Российской империи. Они будут только рады, если лишние тысячи контейнеров КНР пойдут через Финляндию на полуостров Ханко и далее железнодорожным паромом в немецкий порт. У них с этим все хорошо», — заявил Межевич.

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Политолог предложил наградить лидеров прибалтийских государств за то, что они помогают России и Белоруссии выстраивать альтернативную логистику поставок китайских товаров в Европу.