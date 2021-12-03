Помощник президента РФ Ушаков: Путин и Байден обсудят Афганистан и Украину

Москва, 3 декабря. Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден обсудят реализацию женевских договоренностей и международную повестку, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Помощник Путина уточнил, что организация беседы лидеров России и США в стадии активной работы. Ушаков также перечислил темы, которые будут обсуждать Путин и Байден.

«Будут говорить о двусторонних делах, актуальных вопросах международной повестки, в том числе Афганистане, Иране, внутриукраинском кризисе, Ливии. Может быть затронута Сирия, как пойдет разговор», — сказал Юрий Ушаков.

Дата переговоров предварительно утверждена, но ее объявят после согласования с США. Известно, что Путин и Байден проведут переговоры по видеосвязи.