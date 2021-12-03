Разозливший страны Персидского залива ливанский министр ушел в отставку

Глава Министерства информации Ливана Джордж Кордахи объявил о своей отставке на фоне продолжающегося кризиса в отношениях со странами Персидского залива.

«Я решил отказаться от своей министерской должности, потому что Ливан важнее меня», — заявил чиновник на пресс-конференции в Бейруте.

Lebanese minister whose comments sparked Saudi dispute to resign Friday, sources say https://t.co/BvRzDNxkMy pic.twitter.com/y8UPzsNqzd — Reuters (@Reuters) December 2, 2021

Роковое высказывание

Претензии государств Персидского залива к Бейруту возникли из-за интервью министра, записанного еще до его вступления в должность. Тогда, комментируя ситуацию в Йемене, он раскритиковал действующую в стране арабскую коалицию и отметил, что повстанческие силы движения хуситов «Ансар Аллах» фактически сопротивляются иностранной агрессии.

#Yemen

Lebanon's Information Minister George Kordahi stated that the Yemeni are “defending themselves against an external aggression”, adding that “homes, villages, funerals and weddings were being bombed” by the (US - UK - Saudi - UAE - Israel) coalition. pic.twitter.com/DZNiqXCOhK — °• Ronda (@40_Ronda) October 28, 2021

Публикация данного материала стала причиной крупного скандала. Входящие в военный блок страны, принимавшие участие в том вооруженном конфликте, приняли оперативные меры. Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Бахрейн отозвали послов из Бейрута, а также выслали ливанских дипломатов из своих столиц. Кроме того, Эр-Рияд заблокировал весь импорт из ставшей «недружественной» страны.

Борьба за свободу мнения

Сначала Кордахи, на тот момент уже принесший официальные извинения за свое личное мнение, говорил о том, что не собирается уходить в отставку из-за данного инцидента. Когда стало ясно, что так просто конфликт не исчерпает себя, он выразил готовность покинуть кабинет министров, если это изменит позицию государств Персидского залива по отношению к его стране. Не исключено, что на его принципиальную позицию повлияло давление на родине: соотечественники сами стали подталкивать политика к увольнению, поскольку разногласия с богатыми странами региона — это не то что нужно переживающему масштабный кризис Ливану.

Сейчас Джордж Кордахи, вероятно, оказался не в тех обстоятельствах, чтобы диктовать какие-то условия своим политическим противникам. Его сегодняшнее заявление об отставке СМИ анонсировали заранее.

Information Minister George Kurdahi is expected to announce his resignation Friday to pave the way for a possible resolution of a diplomatic spat between Lebanon and Saudi Arabia, sources say: https://t.co/nFiWQYINmi — L'Orient Today (@lorienttoday) December 2, 2021

Что именно подтолкнуло министра к уходу

Как предполагают ливанские журналисты, увольнение государственного деятеля могло быть частью внутриполитической сделки, направленной на прекращение разногласий в Бейруте. Есть версия, что уход министра стал условием, гарантирующим ограничение парламентом юрисдикции судьи Тарека Бирата, расследующего прошлогодний взрыв в столичном порту.

Дело в том, что прокурор возложил вину за трагедию на представителей правящей элиты. И во власти законодателей оградить действующих депутатов и министров от преследования непримиримого блюстителя правосудия. Работа кабмина сейчас фактически парализована из-за разности мнений чиновников по этому вопросу.

Speculation is rife that the resignation of Info. Minister George Kurdahi who is expected to step down on Friday forms one element of a barter deal designed to break a cabinet paralysis and remove Judge Tarek Bitar from the #Beirut port investigation https://t.co/4zDYpUNqHn — Sahar Ghoussoub سحر (@SGhoussoub) December 3, 2021

Однако более вероятная версия заключается в том, что на увольнение Кордахи с руководящего поста повлиял непосредственно Париж. Завтра президент Франции Эммануэль Макрон посетит Саудовскую Аравию, где будет продавливать идею примирения с Ливаном ради помощи стране, переживающей сложные времена. Представители европейского лидера обозначили эту цель как одну из составляющих дипломатической повестки предстоящих переговоров.

По словам теперь уже бывшего министра, сегодняшний уход с должности стал подготовительным шагом, который даст главе Пятой республики дополнительные козыри и возможность добиться благоприятного разрешения регионального конфликта.

«Я понимаю, что французы хотят, чтобы я ушел в отставку до визита Макрона в Саудовскую Аравию, чтобы помочь начать диалог с саудовскими официальными лицами о Ливане», — признался Кордахи.

Lebanese minister whose comments on Yemen sparked a row with Gulf countries resigns to "give Lebanon a chance" pic.twitter.com/nKM7vDCRal — TRT World Now (@TRTWorldNow) December 3, 2021

Эммануэль Макрон уже отреагировал на это событие: он заявил, что ждет прогресса по ливанской проблеме уже «в ближайшие часы».

France's Macron says hoping for progress on Lebanon "within next hours" https://t.co/8rAL1D2wWO — Devdiscourse (@dev_discourse) December 3, 2021

Пока никаких гарантий

Но несмотря на все это никто не может гарантировать, что Саудовская Аравия и ее союзники пойдут на стабилизацию отношений с Бейрутом даже после отставки опального чиновника — они уже использовали данный скандал как повод выдвинуть дополнительные условия. Ранее министр иностранных дел королевства Фейсал бин Фархан прямо заявил, что руководство его страны будет заинтересовано в восстановлении отношений только в том случае, если в Ливане ослабнут позиции исламистского движения «Хезболла» и Ирана — ключевого регионального соперника саудитов.

Global Look Press / Haitham Moussawi / Keystone Press Agency / Marwan Naamani / dpa

Вот только хватит ли дипломатических способностей представителей Франции на то, чтобы помочь своей бывшей колонии — большой вопрос.

Кроме того, даже так исход конфликта нельзя будет считать однозначно благоприятным. Министр информации Джордж Кордахи, недавно назначенный на этот пост, ушел с должности, не успев проявить своих профессиональных качеств и навыков. Он вошел в состав правительства, на которое простые ливанцы возлагали большие надежды — около года в стране не было кабмина, а за этот срок государство погрузилось в еще больший кризис.

И сама по себе данная ситуация проявила крайне слабые позиции Бейрута на международной арене: видный государственный деятель бы устранен за одно только свое мнение, являющееся альтернативным по отношению к позициям других ближневосточных держав.