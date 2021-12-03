Разозливший страны Персидского залива ливанский министр ушел в отставку

Глава Министерства информации Ливана Джордж Кордахи объявил о своей отставке на фоне продолжающегося кризиса в отношениях со странами Персидского залива.
«Я решил отказаться от своей министерской должности, потому что Ливан важнее меня», — заявил чиновник на пресс-конференции в Бейруте.
Lebanese minister whose comments sparked Saudi dispute to resign Friday, sources say https://t.co/BvRzDNxkMy pic.twitter.com/y8UPzsNqzd— Reuters (@Reuters) December 2, 2021
Роковое высказывание
Претензии государств Персидского залива к Бейруту возникли из-за интервью министра, записанного еще до его вступления в должность. Тогда, комментируя ситуацию в Йемене, он раскритиковал действующую в стране арабскую коалицию и отметил, что повстанческие силы движения хуситов «Ансар Аллах» фактически сопротивляются иностранной агрессии.
#Yemen— °• Ronda (@40_Ronda) October 28, 2021
Lebanon's Information Minister George Kordahi stated that the Yemeni are “defending themselves against an external aggression”, adding that “homes, villages, funerals and weddings were being bombed” by the (US - UK - Saudi - UAE - Israel) coalition. pic.twitter.com/DZNiqXCOhK
Публикация данного материала стала причиной крупного скандала. Входящие в военный блок страны, принимавшие участие в том вооруженном конфликте, приняли оперативные меры. Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Бахрейн отозвали послов из Бейрута, а также выслали ливанских дипломатов из своих столиц. Кроме того, Эр-Рияд заблокировал весь импорт из ставшей «недружественной» страны.
Борьба за свободу мнения
Сначала Кордахи, на тот момент уже принесший официальные извинения за свое личное мнение, говорил о том, что не собирается уходить в отставку из-за данного инцидента. Когда стало ясно, что так просто конфликт не исчерпает себя, он выразил готовность покинуть кабинет министров, если это изменит позицию государств Персидского залива по отношению к его стране. Не исключено, что на его принципиальную позицию повлияло давление на родине: соотечественники сами стали подталкивать политика к увольнению, поскольку разногласия с богатыми странами региона — это не то что нужно переживающему масштабный кризис Ливану.
Сейчас Джордж Кордахи, вероятно, оказался не в тех обстоятельствах, чтобы диктовать какие-то условия своим политическим противникам. Его сегодняшнее заявление об отставке СМИ анонсировали заранее.
Information Minister George Kurdahi is expected to announce his resignation Friday to pave the way for a possible resolution of a diplomatic spat between Lebanon and Saudi Arabia, sources say: https://t.co/nFiWQYINmi— L'Orient Today (@lorienttoday) December 2, 2021
Что именно подтолкнуло министра к уходу
Как предполагают ливанские журналисты, увольнение государственного деятеля могло быть частью внутриполитической сделки, направленной на прекращение разногласий в Бейруте. Есть версия, что уход министра стал условием, гарантирующим ограничение парламентом юрисдикции судьи Тарека Бирата, расследующего прошлогодний взрыв в столичном порту.
Дело в том, что прокурор возложил вину за трагедию на представителей правящей элиты. И во власти законодателей оградить действующих депутатов и министров от преследования непримиримого блюстителя правосудия. Работа кабмина сейчас фактически парализована из-за разности мнений чиновников по этому вопросу.
Speculation is rife that the resignation of Info. Minister George Kurdahi who is expected to step down on Friday forms one element of a barter deal designed to break a cabinet paralysis and remove Judge Tarek Bitar from the #Beirut port investigation https://t.co/4zDYpUNqHn— Sahar Ghoussoub سحر (@SGhoussoub) December 3, 2021
Однако более вероятная версия заключается в том, что на увольнение Кордахи с руководящего поста повлиял непосредственно Париж. Завтра президент Франции Эммануэль Макрон посетит Саудовскую Аравию, где будет продавливать идею примирения с Ливаном ради помощи стране, переживающей сложные времена. Представители европейского лидера обозначили эту цель как одну из составляющих дипломатической повестки предстоящих переговоров.
По словам теперь уже бывшего министра, сегодняшний уход с должности стал подготовительным шагом, который даст главе Пятой республики дополнительные козыри и возможность добиться благоприятного разрешения регионального конфликта.
«Я понимаю, что французы хотят, чтобы я ушел в отставку до визита Макрона в Саудовскую Аравию, чтобы помочь начать диалог с саудовскими официальными лицами о Ливане», — признался Кордахи.
Lebanese minister whose comments on Yemen sparked a row with Gulf countries resigns to "give Lebanon a chance" pic.twitter.com/nKM7vDCRal— TRT World Now (@TRTWorldNow) December 3, 2021
Эммануэль Макрон уже отреагировал на это событие: он заявил, что ждет прогресса по ливанской проблеме уже «в ближайшие часы».
France's Macron says hoping for progress on Lebanon "within next hours" https://t.co/8rAL1D2wWO— Devdiscourse (@dev_discourse) December 3, 2021
Пока никаких гарантий
Но несмотря на все это никто не может гарантировать, что Саудовская Аравия и ее союзники пойдут на стабилизацию отношений с Бейрутом даже после отставки опального чиновника — они уже использовали данный скандал как повод выдвинуть дополнительные условия. Ранее министр иностранных дел королевства Фейсал бин Фархан прямо заявил, что руководство его страны будет заинтересовано в восстановлении отношений только в том случае, если в Ливане ослабнут позиции исламистского движения «Хезболла» и Ирана — ключевого регионального соперника саудитов.
Вот только хватит ли дипломатических способностей представителей Франции на то, чтобы помочь своей бывшей колонии — большой вопрос.
Кроме того, даже так исход конфликта нельзя будет считать однозначно благоприятным. Министр информации Джордж Кордахи, недавно назначенный на этот пост, ушел с должности, не успев проявить своих профессиональных качеств и навыков. Он вошел в состав правительства, на которое простые ливанцы возлагали большие надежды — около года в стране не было кабмина, а за этот срок государство погрузилось в еще больший кризис.
И сама по себе данная ситуация проявила крайне слабые позиции Бейрута на международной арене: видный государственный деятель бы устранен за одно только свое мнение, являющееся альтернативным по отношению к позициям других ближневосточных держав.