Жители Таиланда ежегодно устраивают фуршет для тысяч обезьян

Лопбури — маленький городок в 150 километрах от Бангкока. Его часто называют «городом обезьян», так как приматов здесь можно встретить на каждом шагу: они свободно разгуливают по улицам, заигрывают с туристами и местными жителями и даже настойчиво пристают к ним.

Чтобы задобрить игривых животных, местные жители раз в год проводят фестиваль, посвященный макакам. Они устраивают для них шведский стол с обилием угощений.

«Я впервые здесь, в Лопбури. Все это просто потрясает, это феноменально, огромная стая обезьян отбирает друг у друга еду», — делится впечатлениями туристка Чжон.

Пищу для приматов подают на столах с декоративной посудой, а также подвозят на специальных колясках. Возбужденные таким вниманием животные буквально сражаются за еду, несмотря на то, что для праздника заготовили огромное количество лакомств.

«Эти обезьяны выглядят совсем как люди, вы знаете, у них прямо-таки человеческое поведение. Они дерутся из-за еды, хотя ее и много. Они не хотят просто спокойно есть, они стараются помешать друг другу, это очень забавно. Мне очень понравилось здесь, я думаю, что обязательно вернусь, если будет такая возможность», — комментирует увиденное один из гостей фестиваля Абангу.

Местные жители готовят угощения для более чем 2000 макак. Здесь собраны любимые фрукты этих животных: бананы и арбузы, яблоки и виноград. Чтобы накормить всех приматов, заготовлено около четырех тонн продуктов.