Алан Ричсон появился в первом трейлере сериала «Джек Ричер»

Лос-Анджелес, 3 декабря. Вышел первый трейлер сериала «Джек Ричер», снятого по произведениям английского писателя Ли Чайлда. Главную роль в проекте сыграл американский актер Алан Ричсон.

Трейлер опубликовал сервис Amazon Prime Video на своем YouTube-канале. Судя по ролику, первый сезон основан на книге Чайлда, запустившей серию книг о вышедшем в отставку майоре военной полиции.

В сериале Ричера обвинят в убийстве, которое он не совершал. Главному герою придется доказывать свою невиновность и преодолевать связанные с этим трудности.

Первый трейлер рассекретил и дату премьеры проекта. Пилотный эпизод выйдет на Amazon Prime Video 4 февраля 2022 года.

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