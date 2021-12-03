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Алан Ричсон появился в первом трейлере сериала «Джек Ричер»

  /   Обновлено: 03 декабря 2021 16:14
Общество
Алан Ричсон появился в первом трейлере сериала «Джек Ричер»
wikipedia.org  /  Count3D / CC BY-SA 2.0

Лос-Анджелес, 3 декабря. Вышел первый трейлер сериала «Джек Ричер», снятого по произведениям английского писателя Ли Чайлда. Главную роль в проекте сыграл американский актер Алан Ричсон.

Трейлер опубликовал сервис Amazon Prime Video на своем YouTube-канале. Судя по ролику, первый сезон основан на книге Чайлда, запустившей серию книг о вышедшем в отставку майоре военной полиции.

В сериале Ричера обвинят в убийстве, которое он не совершал. Главному герою придется доказывать свою невиновность и преодолевать связанные с этим трудности.

Первый трейлер рассекретил и дату премьеры проекта. Пилотный эпизод выйдет на Amazon Prime Video 4 февраля 2022 года.

Ранее в Сети опубликовали рождественский трейлер сериала «Соколиный Глаз». Этот проект о персонаже киновселенной Marvel выйдет на платформе Disney+.

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Все новости / Общество / Алан Ричсон появился в первом трейлере сериала «Джек Ричер»
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