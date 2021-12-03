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Пресс-служба «Водоканала» Петербурга прокомментировала смерть мужчины, которого зажала снегоуборочная машина

  /   Обновлено: 03 декабря 2021 16:22
Общество
Пресс-служба «Водоканала» Петербурга прокомментировала смерть мужчины, которого зажала снегоуборочная машина
Невские Новости  /  Никита Нестеров

Пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» прокомментировала несчастный случай, который произошел на территории снегоплавильного пункта по адресу Краснопутиловская, 69, где погиб 48-летний работник «Водоканала». Коммунальщик скончался после того, как его зажало зубцами снегоуборочной машины.

Сообщается, что мужчина попал в сепараторную дробилку и получил несовместимые с жизнью травмы.

В пресс-службе организации отмечают, что в настоящий момент снегоплавильный пункт остановлен. Совместно с представителями ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на месте работают городские службы ГУ МЧС.

Кроме того, организована межведомственная комиссия по расследованию несчастного случая, которая изучит все обстоятельства и учтет причины и следствия произошедшего. Если выяснятся обстоятельства преступного нарушения правил техники безопасности кем-либо из работников предприятия, материалы будут переданы правоохранительным органам.

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санкт-петербург чп снег
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