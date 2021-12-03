Банги, 3 декабря. Боевики из группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC) напали на позиции национальной армии (FACA) в городе Куанго. Об этом сообщили ведущие Radio Lengo Songo.

«В данный момент подразделение правительственных войск ожидает подкрепление, которое сегодня утром покинуло Гримари и Бамбари и отправилось к ним на подмогу в Куанго, окруженный радикалами. Важно отметить, что за бандитами из конгломерата группировок "Коалиция патриотов за перемены" (CPC) стоят иностранные державы. Боевики служат западным интересам. Когда CPC совершает очередное нападение на мирное население, многие европейские СМИ умалчивают это», — говорится в материале издания.

Корреспонденты считают, что, несмотря на имеющиеся сложности с вооружением, вызванные контрпродуктивным эмбарго ООН, национальная армия и союзные силы в ближайшее время покончат с радикальными бандформированиями и окончательно вернут в страну мир.

Ранее бойцы FACA при консультативной поддержке российских специалистов уничтожили лагерь боевиков в районе Боколобо. При обыске объекта они обнаружили заложника и схрон с иностранным вооружением, которое преступники получили от зарубежных пособников.