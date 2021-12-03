Пять мусороперерабатывающих комплексов построят в Петербурге и Ленобласти

Санкт-Петербург, 3 декабря. Конкурс на проектно-изыскательные работы по созданию мусороперерабатывающих комплексов объявлен «Невским экологическим оператором».

Согласно официальному документу, появившемуся на сайте госзакупок, на дальних рубежах территории города должны появиться два комплекса: на Волхонском шоссе выделяется земля площадью 18,3 га и в поселке Левашово — около 22 га, сообщают «Питерские заметки».

В Ленинградской области намечено разместить три комплекса: в районе Брандовка (5,5 га), в Островском (112,6 га) и на Дубровке (126,5 га). Отмечается, что стартовая цена контракта на проектирование комплексов к декабрю 2022 года составит около 500 миллионов рублей.

Ранее ФАН сообщал о намерении «Российского экологического оператора» построить два мусороперерабатывающих завода в Московской области. В реализацию этих проектов оператор готов вложить 2,9 миллиарда рублей.