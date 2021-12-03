Путин: закон об иноагентах не должен нарушать права граждан

Москва, 3 декабря. Закон о работе иностранных агентов должен соответствовать тем целям, ради которых его создавали, заявил президент России Владимир Путин на совещании с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой.

В рамках встречи председатель комиссии сообщила, что права иностранных агентов не ущемлялись во время прошедших выборов.

«Я знаю вашу позицию, которая заключается в том, чтобы внимательно посмотреть, проанализировать практику применения этого закона, внести там определенные коррективы. Я знаю об этом», — сказал президент.

Владимир Путин подчеркнул, что закон об иностранных агентах не должен нарушать права граждан.

Как стало известно ранее, Памфилова на встрече с Путиным указала на плюсы электронного голосования. Она отметила, что этот механизм не заменит традиционную форму голосования.