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Российские банки подняли среднюю максимальную ставку по вкладам до 7,21%

Экономика
Российские банки подняли среднюю максимальную ставку по вкладам до 7,21%
bankibankroty.ru

Москва, 3 декабря. Десять крупнейших банков России повышают прибыльность своих финансовых продуктов, сообщает ТАСС.

Центробанк исследовал значения процентных ставок по рублевым вкладам в топ-10 кредитных организаций. Средняя максимальная ставка в конце ноября составила 7,21%.

Речь идет о банках, которым удается привлекать наибольший объем вложений. В список входят Сбербанк, ВТБ, «Тинькофф банк» и другие. ЦБ использует для расчета только продукты, доступные любому клиенту.

Центральный банк РФ ранее предложил создать специализированные вклады для бедных слоев населения. Нормативные процентные ставки и освобождение от налогов на выплачиваемые проценты стали бы серьезным подспорьем для малоимущих.

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