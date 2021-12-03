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Политолог Михеев объяснил, как Зеленский выставил себя на посмешище

Политика
Политолог Михеев объяснил, как Зеленский выставил себя на посмешище
president.gov.ua  /  Адміністрація Президента України

Москва, 3 декабря. Политолог Сергей Михеев высказал свое мнение про недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовящемся государственном перевороте.

Как считает эксперт, такой ход украинского лидера однозначно сыграл против него самого и поставил его в слабую и даже уязвимую позицию.

«Я думаю, Зеленский выглядит все слабее и слабее. Он выглядит человеком, который растерян, который не понимает, что ему делать, который, на самом деле, хватается за соломинку, но ему это не помогает. Он не демонстрирует тот факт, что он является президентом. Вся эта глупейшая, на мой взгляд, ситуация вокруг объявленного государственного переворота, который не состоялся, сделала его еще слабее», — заявил политолог в эфире YouTube-канала «Украина.ру».

По словам эксперта, обвинения президента Украины о грядущем госперевороте показали, что у него нет абсолютно никакого авторитета в стране. Одним из показателей этого является то, что в отношении бизнесмена Рината Ахметова, которого Зеленский и заподозрил в организации смуты, не было предпринято каких-либо реальных мер.

Политолог Михеев объяснил, как Зеленский выставил себя на посмешище
president.gov.ua / Офіс Президента України

«Сами подумайте, главнокомандующий, президент страны, избранный всенародным голосованием, обращается всего-навсего к предпринимателю, потому что Ахметов — это всего лишь предприниматель, и говорит: «Вот, господин предприниматель, я знаю, вы тут задумали госпереворот, но вы его не делайте, потому что я президент». Но если ты президент, то докажи это. Где хотя бы какие-то санкции? Где хоть какие-то действия? Ахметов фактически посылает его, и Зеленский ничего не может сделать. Все это в итоге делает Зеленского посмешищем, и каждый его следующий ход только ухудшает его положение», — уверен Михеев.

Как считает политолог, время начинает играть против Зеленского, так как украинские элиты уже начали активно объединяться против него. При этом, как оказалось, у президента Украины просто нет реальных ресурсов, чтобы дать отпор.

«Все сводится к тому, что Зеленский попытался перехватить инициативу, но у него из этого ничего не вышло. Он, как президент, выглядел в этой ситуации человеком то ли просящим пощады, то ли угрожающим, но при этом не имеющим никаких ресурсов для выполнения своих угроз. Причин этого много, и одна из них в том, что Зеленский — просто случайный человек в политике», — подчеркнул политолог Сергей Михеев.

Ранее украинский политолог Александр Лазарев раскритиковал планы Киева на масштабную войну при наличии незащищенного неба.

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Все новости / Политика / Политолог Михеев объяснил, как Зеленский выставил себя на посмешище
украина зеленский михеев
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