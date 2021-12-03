Гоар Аветисян попала в клинику с осложнениями после пластической операции

Москва, 3 декабря. Визажистке и блогеру Гоар Аветисян пришлось снова лечь под нож хирурга после пластической операции, которую она сделала лишь неделю назад. У знаменитости начались серьезные осложнения.

Аветисян рассказала в Instagram Stories о неприятностях со здоровьем, возникших у нее после операции по удалению лишней кожи. Блогер снова попала в клинику, поскольку у нее закровоточил шов, и началось сильное головокружение.

«У меня открылся шов на бедре, и меня пришлось госпитализировать и оперировать», — пожаловалась визажистка.

Случившееся очень расстроило знаменитость, поскольку новую операцию пришлось делать под наркозом. Аветисян пояснила, что ненавидит общую анестезию и состояние после нее. В итоге она снова провела без сознания полтора часа.

Prt Scr instagram.com / @goar_avetisyan

После операции Аветисян поговорила с врачом и уточнила, не начнет ли шов опять кровоточить. Специалист заверил звездную пациентку, что на этот раз все будет в порядке.

Чтобы поддержать блогера, в клинику приехала ее мать. По признанию женщины, она испугалась за дочь, но верит, что у нее все будет хорошо.

Гоар Аветисян уже не в первый раз ложится под нож хирурга ради достижения фигуры, которую она считает идеальной. Перед удалением кожи визажистка сидела на строгой диете, чтобы избавиться от лишних килограммов.