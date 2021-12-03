Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 декабря 16:11
16:11
Весь мир
Боевики атаковали город Куанго в ЦАР
16:11
Общество
Пресс-служба Водоканала Петербурга прокомментировала смерть мужчины, которого зажала снегоуборочная машина
16:05
Происшествия
Работник ресторана описал раненого при стрельбе в центре Москвы таксиста
16:04
Общество
Сотрудники Росгвардии Мордовии стали донорами крови для больных коронавирусом
16:01
Общество
Путин поручил правительству России разработать план борьбы со штаммом «Омикрон»
15:57
Политика
Путин: закон об иноагентах не должен нарушать права граждан
15:52
Политика
Политолог Михеев объяснил, как Зеленский выставил себя на посмешище
15:52
Экономика
Российские банки подняли среднюю максимальную ставку по вкладам до 7,21%
15:51
Общество
«Грани свободы» с Мирой Тэрада. Мария Бутина
15:49
Общество
Петербург между снегопадами: пробки и ДТП по-прежнему остаются проблемой
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Цены на золото продолжают падать третью неделю подряд

Экономика
Цены на золото продолжают падать третью неделю подряд
Федеральное агентство новостей

Москва, 3 декабря. Стоимость золота показывает отрицательную динамику в течение трех недель, сообщает портал Profinance.ru.

Спотовая цена на драгоценный металл упала на 0,2% — до 1766,03 доллара за унцию. Это самый низкий уровень за текущий месяц, однако фьючерсы на золото в США выросли на 0,3% — до 1767,10 доллара. Независимый аналитик Росс Норман предположил, что слова главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла могли понизить привлекательность актива в глазах инвесторов.

Золото часто рассматривают в качестве средства хеджирования инфляции, но Пауэлл подчеркнул, что американский регулятор может ускорить сокращение стимулирующих мер, чтобы удержать позиции доллара.

Президент РФ Владимир Пути ранее заявил, что возврат к золотому эквиваленту в рамках мировой экономики вряд ли возможен. Объем глобальной торговли превышает все запасы драгоценного металла на планете, пояснил он.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Цены на золото продолжают падать третью неделю подряд
золото фрс стоимость золота
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать