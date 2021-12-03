Цены на золото продолжают падать третью неделю подряд

Москва, 3 декабря. Стоимость золота показывает отрицательную динамику в течение трех недель, сообщает портал Profinance.ru.

Спотовая цена на драгоценный металл упала на 0,2% — до 1766,03 доллара за унцию. Это самый низкий уровень за текущий месяц, однако фьючерсы на золото в США выросли на 0,3% — до 1767,10 доллара. Независимый аналитик Росс Норман предположил, что слова главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла могли понизить привлекательность актива в глазах инвесторов.

Золото часто рассматривают в качестве средства хеджирования инфляции, но Пауэлл подчеркнул, что американский регулятор может ускорить сокращение стимулирующих мер, чтобы удержать позиции доллара.

Президент РФ Владимир Пути ранее заявил, что возврат к золотому эквиваленту в рамках мировой экономики вряд ли возможен. Объем глобальной торговли превышает все запасы драгоценного металла на планете, пояснил он.